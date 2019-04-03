Не курити і займатися спортом: Супрун пояснила, як захистити серце



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Відмова від куріння - це один із найефективніших методів захисту судин і серця

Профілактичний курс крапельниць та уколів не може підтримати серце і запобігти ускладненням у разі хвороби

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про кардіопротектори, які підтримують роботу серця і серцево-судинної системи.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Супрун, профілактичний курс крапельниць та уколів не може підтримати серце і запобігти ускладненням у разі хвороби.

«Внутрішньовенні і внутрішньом'язові ін'єкції - це спосіб швидкої «доставки» ліків в організм, який повинен використовуватися при важких і невідкладних станах. Тому абсолютно неприпустимо без необхідності застосовувати внутрішньом'язові, а тим більше внутрішньовенні ін'єкції і крапельниці», - пише Супрун.

Також вона зазначила, що не варто для профілактики застосовувати і ліки, визнані допінгом. Ефект цих препаратів проявляється безпосередньо під час їх застосування. Даних на користь тривалого захисту від розвитку інфаркту міокарда або інших серцево-судинних ускладнень немає.

Розвіяла Супрун міф і про аспірин як панацею від хвороб серця.

«Ацетилсаліцилова кислота (аспірин - це торгова назва оригінального препарату) є дієвим захистом від серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з перенесеним інфарктом міокарда або ішемічним мозковим інсультом, або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій. Водночас за відсутності зазначеної патології, з метою первинної профілактики, аспірин не рекомендується до застосування», - уточнила Супрун.

Вона також додала, що лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий - протягом довгих років - прийом ліків, які покращують не тільки самопочуття хворого, але й запобігають розвитку важких ускладнень, що загрожують життю.

Саме така ситуація складається з лікуванням більшості захворювань серцево-судинної системи. «На жаль, сьогодні ми не можемо вилікувати гіпертонічну хворобу або ішемічну хворобу серця, однак ми можемо утримувати артеріальний тиск у межах норми і сповільнити прогресування захворювань завдяки оптимально підібраній для кожного пацієнта медикаментозній і немедикаментозній терапії», - уточнила в.о. міністра.

Супрун запевнила, що найкращий метод захисту свого серця - це здоровий спосіб життя.

За її словами, щоденний раціон повинен містити 50% овочів і фруктів, 25% «здорових» білків (нежирні види м'яса, бобові) і 25% цільнозернових продуктів, які є джерелами клітковини. Тамувати спрагу найкраще переважно питною водою, уникаючи солодких напоїв.

Також для підтримки серцевого м'яза необхідна регулярна фізична активність - для дорослих 150 хвилин на тиждень (якщо ви вибираєте помірну інтенсивність навантаження) або 75 хвилин на тиждень (у разі інтенсивних фізичних вправ).

Людям із надмірною вагою вона радить знижувати вагу за рахунок обмеження калорійності їжі і спорту. Щоб захистити серце також потрібно кинути палити.

«Якщо у вас артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба), дієвим методом зниження артеріального тиску і запобігання ускладненням є дотримання здорового способу життя, з одного боку, і регулярна (постійна) медикаментозна терапія, з іншого», - написала Супрун.

Вона зазначає, що препарати, які знижують тиск, одночасно позитивно впливають на серце.

Раніше Супрун розповіла, що треба випити, аби розслабитись після виборів.