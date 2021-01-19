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    Економіка та фінанси

    Гройсман розказав, що привело до загрози віялових відключень

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    Шахти та теплові електростанції знаходяться на грані зупинки,&nbsp;&ndash; Гройсман - Гройсман розказав, що привело до загрози віялових відключень
    Шахти та теплові електростанції знаходяться на грані зупинки, – Гройсман

    За словами Гройсмана, через непрофесійність влади, на ринку штучно створені мільярдні борги перед атомною генерацією

    Влада повністю зупинила реформу ринку електричної енергії і почала методично руйнувати енергетичну систему країни, що зрештою призвело до нинішнього дефіциту вугілля і ризику віялових відключень споживачів.

    Про це заявив прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі «Україна24».

    «Україна прийняла на виконання з європейськими партнерами закон про ринок електричної енергії. Ми його почали впроваджувати. У нас були абсолютно чіткі параметри… Прийшли на зміну нам декілька урядів, і вони до цього дня протягнули, як могли. Тобто, вони сьогодні методично знищують енергетичну систему країни», – зазначив експрем’єр.

    За його словами, через непрофесійність влади, на ринку штучно створені мільярдні борги перед атомною генерацією, а шахти та теплові електростанції знаходяться на грані зупинки.

    «Вони сьогодні ставлять країну у величезну небезпеку. Шалені борги атомки. Шахти зупинені з точки зору нарощення запасів вугілля для ТЕС. ТЕС зупиняються. І притому при всьому, що у нас прекрасна збалансована енергосистема», – наголосив експрем’єр.

    Нагадаємо, Україна відкрила ринок електричної енергії з 1 липня 2019 року, однак на рівні вторинного законодавства реформа не була завершена. Зокрема на ринку досі присутнє перехресне субсидіювання і надмірна адміністративне втручання.

    15 січня 2021 року через брак вугілля на державних ТЕС компанії «Центренерго» системний оператор НЕК «Укренерго» попередив про можливе відключення споживачів.

    Теги: ТЕС Володимир Гройсман реформа вугілля Центренерго Укренерго
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