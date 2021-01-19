Тиск на «Гарпок» щодо поділу коштів зеленої енергетики є перевищенням повноважень, – юрист

Виробники зеленої електроенергії можуть не отримати від держави заборговані кошти в повному обсязі

За словами Бондарєва, зобов’язання по виплаті боргів зеленим інвесторам є зобов’язаннями держави, а не конкретно «Гарпоку», НКРЕКП чи Кабміну

Тиск різних органів державної влади на держпідприємство «Гарантований покупець» щодо перерозподілу коштів, які призначені для зеленої енергетики є перевищенням повноважень.

Про це заявив адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Arzinger Тімур Бондарєв, коментуючи ситуацію, коли виробники зеленої електроенергії можуть не отримати від держави заборговані кошти в повному обсязі.

«Це перевищення повноважень, тому що «Гарпок» є фактично підприємством, яке повинно здійснювати свою господарську діяльність згідно статуту і іншими покладеними на нього завданнями… «Гарпок» є з точки зору виконання своїх зобов’язань і статутних завдань є незалежним господарським суб’єктом», – сказав Бондарєв.

За його словами, зобов’язання по виплаті боргів зеленим інвесторам є зобов’язаннями держави, а не конкретно «Гарпоку», НКРЕКП чи Кабміну.

«У нас є закон, який передбачає обов’язок, який був покладений на «ГарПок» щодо зобов’язань перед інвесторами. Держава має виконати це зобов’язання давно. Намагання зараз між державними органами та підприємствами знайти винного в цій історії – це не дуже коректно, тому що всі строки сплили щодо по зеленому тарифу і на мою особисту думку, подібні вказівки є не дуже легальними», – заявив Бондарєв

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський в НКРЕКП та Кабмін шукають шляхи для зупинки виплат боргів «зеленій» генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з ЄС, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

При цьому ЄБРР – один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед «зеленою» генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату «зеленої» енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило «Гарантованому покупцю» настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.