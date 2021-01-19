Чергова аварія на Білоруській АЕС має змусити Україну припинити фінансувати цю станцію, – нардеп

За інформацією Наливайченка, тільки за 15 днів січня Україна придбала з Білоруської АЕС 50 млн кВт годин – майже 15% всього струму який ця станція виробила

Ексглава СБУ Наливайченко готує звернення до МАГАТЕ щодо позапланової інспекції білоруської АЕС

Кабінет Міністрів повинен негайно припинити закупівлю електроенергії на Білоруській АЕС і її фінансову підтримку.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Цієї суботи на кремлівській АЕС в Білорусі сталася чергова аварія. Уже третя (!) аварія на АЕС за три місяці роботи станції. Робота цієї станції загрожує не лише Україні, Білорусі, а й стратегічним партнерам-країнам Балтії, всій Європі. Вимагаю від уряду України схаменутися і негайно припинити фінансово підтримувати Білоруську АЕС», – наголосив нардеп.

Ексглава СБУ готує звернення до МАГАТЕ щодо позапланової інспекції білоруської АЕС у зв’язку з черговою аварійною ситуацією.

За інформацією нардепа, тільки за 15 днів січня Україна придбала з Білоруської АЕС 50 млн кВт годин – майже 15% всього струму який ця станція виробила.

«Уряд України має підтримувати своїх енергетиків, дбати про нашу енергетичну безпеку», – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, 16 січня на Білоруській АЕС сталася чергова аварія, що призвела до різкого падіння потужності в мережі. Аварійну допомогу білоруській енергосистемі надавала Україна в обсязі 200-300 МВт.

Україна розпочала купівлю струму на Білоруській АЕС 3 січня. Імпорт викликав обурення країн Балтії та критику всередині України.

Проблему визнали в Міненерго та «Укренерго», зазначивши, що зупинити поставки не мають змоги без внесення змін до закону.