  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Чергова аварія на Білоруській АЕС має змусити Україну припинити фінансувати цю станцію, – нардеп

    • Розсилка
    За інформацією Наливайченка, тільки за 15 днів січня Україна придбала з Білоруської АЕС 50 млн кВт годин&nbsp;&ndash;&nbsp;майже 15% всього струму який ця станція виробила - Чергова аварія на Білоруській АЕС має змусити Україну припинити фінансувати цю станцію, – нардеп
    За інформацією Наливайченка, тільки за 15 днів січня Україна придбала з Білоруської АЕС 50 млн кВт годин – майже 15% всього струму який ця станція виробила

    Ексглава СБУ Наливайченко готує звернення до МАГАТЕ щодо позапланової інспекції білоруської АЕС

    Кабінет Міністрів повинен негайно припинити закупівлю електроенергії на Білоруській АЕС і її фінансову підтримку.

    Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

    «Цієї суботи на кремлівській АЕС в Білорусі сталася чергова аварія. Уже третя (!) аварія на АЕС за три місяці роботи станції. Робота цієї станції загрожує не лише Україні, Білорусі, а й стратегічним партнерам-країнам Балтії, всій Європі. Вимагаю від уряду України схаменутися і негайно припинити фінансово підтримувати Білоруську АЕС», – наголосив нардеп.

    Ексглава СБУ готує звернення до МАГАТЕ щодо позапланової інспекції білоруської АЕС у зв’язку з черговою аварійною ситуацією.

    За інформацією нардепа, тільки за 15 днів січня Україна придбала з Білоруської АЕС 50 млн кВт годин – майже 15% всього струму який ця станція виробила.

    «Уряд України має підтримувати своїх енергетиків, дбати про нашу енергетичну безпеку», – наголосив Наливайченко.

    Нагадаємо, 16 січня на Білоруській АЕС сталася чергова аварія, що призвела до різкого падіння потужності в мережі. Аварійну допомогу білоруській енергосистемі надавала Україна в обсязі 200-300 МВт.

    Україна розпочала купівлю струму на Білоруській АЕС 3 січня. Імпорт викликав обурення країн Балтії та критику всередині України.

    Проблему визнали в Міненерго та «Укренерго», зазначивши, що зупинити поставки не мають змоги без внесення змін до закону.

    Теги: Білорусь СБУ депутат Міненерго АЕС Укренерго Валентин Наливайченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies