Підвищення тарифу на передачу струму не дасть промисловості вийти з кризи, – Федерація роботодавців

«Вітчизняний бізнес не витримає додаткового навантаження у вигляді підвищеного тарифу», – наголошують у ФРУ

Федерація роботодавців наполягає на недопущенні будь-якого зростання тарифів на передачу електроенергії. Підвищення до 305,74 грн/МВт-год, що на 4% більше за тариф, діючий на цей час (293,93 грн./МВт-год), не дасть промисловості вийти з кризи і коштуватиме галузі додатково 1,3 млрд грн. А це недопустимо, враховуючи, що за 11 місяців минулого року промислове виробництво скоротилося на 6,2%, а 80% підприємств заявили про втрату 75% доходів. Про це йдеться у відкритому листі від ФРУ на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимиру Кудрицькому.

Відповідно до обґрунтування НЕК «Укренерго», зростання тарифу на передачу електроенергії відбувається, оскільки компанія повинна розрахуватися зі своїми боргами перед ДП «Гарантований покупець».

За підрахунками експертів, таке підвищення тарифу коштуватиме промисловості 1,3 млрд грн, а це недопустимо для галузі, яка протягом останніх років не може вибратися з кризи. До того ж, згідно з законодавством, виплачувати ці борги має держава і уряд, а аж ніяк не промисловість.

«Вітчизняний бізнес не витримає додаткового навантаження у вигляді підвищеного тарифу… А законом визначено, що саме Кабінет міністрів має погасити заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел шляхом оформлення 5-річних ОВДП. Також Кабінет міністрів має профінансувати за рахунок Держбюджету не менше 20% вартості генерації за «зеленим» тарифом», – наголошують у ФРУ.

Саме тому, переконані у Федерації, голова НАК «Укренерго» має виступити перед Кабінетом міністрів з ініціативою внести зміни до дербюджету, де передбачити 11,3 млрд грн для фінансування вартості генерації за «зеленим» тарифом, а також виділити 1,23 млрд грн для фінансової підтримки НЕК «Укренерго».

Правовий підхід до вирішення проблеми з заборгованістю НЕК «Укренерго» дасть можливість промисловості швидше вийти з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, наголошують у Федерації.

Як відомо, у 2020 рік тариф на передачу електроенергії зріс удвічі, хоча збитки промислових підприємств у тому ж році сягнули 70 млрд грн.

Економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

У свою чергу президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що чергове підвищення тарифу призведе до додаткових мільярдних витрат для промисловості, що зробить неконкурентоспроможною їх продукцію. Підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч працівників, щоб вижити.