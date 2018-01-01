  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Гройсман «стурбований» цінами на бензин: Яка межа?

    Прем'єр вимагає від АМКУ і ДФС публічних пояснень, чому ростуть ціни на пальне
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Антимонопольному комітету з'ясувати ситуацію з цінами на пальне. Про це він сказав журналістам на брифінгу у місті Богуслав Київської області. «Я стурбований тим, що відбувається з цінами на пальне. 6 гривень щомісяця на заправних станціях! Я доручив
    • Сьогодні, 17:13
    • Розсилка
    Ціни на пальне в України ростуть з вересня 2017 року
    Ціни на пальне в України ростуть з вересня 2017 року

    Прем'єр вимагає від АМКУ і ДФС публічних пояснень, чому ростуть ціни на пальне

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Антимонопольному комітету з'ясувати ситуацію з цінами на пальне. Про це він сказав журналістам на брифінгу у місті Богуслав Київської області.

    «Я стурбований тим, що відбувається з цінами на пальне. 6 гривень щомісяця на заправних станціях! Я доручив нещодавно ДФС проаналізувати, за якою ціною ввозять паливо в Україну, за якою ціною продають, яка межа. Я вважаю, що ДФС спільно з Антимонопольним комітетом мають зробити це питання публічним», - заявив Гройсман.

    Він додав: «Якщо ми говоримо про те, що вартість нафти була 8 доларів, то очевидним є підвищення, але це необхідно публічно пояснювати громадянам, роз'яснити, чому саме така ціна на пальне і що стало причиною зростання».

    Прем'єр переконаний, що Україні вдасться забезпечити стале економічне зростання, а також вирішити це питання.

    Як відомо, минулого тижня ціни на бензин зросли до 32-34 грн/л.

    Нагадаємо, Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Тупик Гройсмана. Що примушує українську владу «схрещувати пальці»? 

    Українці «зливають» бензин. Ціна росте – споживання падає 

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Володимир Гройсман ДФС бензин Антимонопольний комітет АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ