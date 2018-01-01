Гройсман «стурбований» цінами на бензин: Яка межа?

Прем'єр вимагає від АМКУ і ДФС публічних пояснень, чому ростуть ціни на пальне

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Антимонопольному комітету з'ясувати ситуацію з цінами на пальне. Про це він сказав журналістам на брифінгу у місті Богуслав Київської області. «Я стурбований тим, що відбувається з цінами на пальне. 6 гривень щомісяця на заправних станціях! Я доручив



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Ціни на пальне в України ростуть з вересня 2017 року

Прем'єр вимагає від АМКУ і ДФС публічних пояснень, чому ростуть ціни на пальне

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Антимонопольному комітету з'ясувати ситуацію з цінами на пальне. Про це він сказав журналістам на брифінгу у місті Богуслав Київської області.

«Я стурбований тим, що відбувається з цінами на пальне. 6 гривень щомісяця на заправних станціях! Я доручив нещодавно ДФС проаналізувати, за якою ціною ввозять паливо в Україну, за якою ціною продають, яка межа. Я вважаю, що ДФС спільно з Антимонопольним комітетом мають зробити це питання публічним», - заявив Гройсман.

Він додав: «Якщо ми говоримо про те, що вартість нафти була 8 доларів, то очевидним є підвищення, але це необхідно публічно пояснювати громадянам, роз'яснити, чому саме така ціна на пальне і що стало причиною зростання».

Прем'єр переконаний, що Україні вдасться забезпечити стале економічне зростання, а також вирішити це питання.

Як відомо, минулого тижня ціни на бензин зросли до 32-34 грн/л.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.

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Джерело: Укрінформ