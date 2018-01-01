Ціни на бензин і дизпаливо знову полізли вгору

Ціни на АЗС за кілька днів зросли на 0,04-1 грн/л

За останні дні тижня - з 25 до 26 січня - роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій виросли на 0,04-1 грн/л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, «Нефтек» підняв ціни на бензин марки А-92 на 1 грн/л - до



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Ціни на АЗС за кілька днів зросли на 0,04-1 грн/л

За останні дні тижня - з 25 до 26 січня - роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій виросли на 0,04-1 грн/л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, «Нефтек» підняв ціни на бензин марки А-92 на 1 грн/л - до 29,99 грн/л. Решта видів палива подорожчали в мережі на 50 коп./л: А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, а дизпаливо - до 28,49 грн/л.

У мережі Marshal паливо подорожчало на 40 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, а дизпаливо - до 26,50 грн/л.

Shell підняв ціни на бензини на 11 коп./л: А-92 подорожчав до 30,71 грн/л, А-95 - до 31,71 грн/л, А-95+ - до 34,04 грн/л. Дизпаливо подорожчало на 4 коп./л - до 29,23 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта» і Jazz Oil підвищили ціни на різні види палива на 18-31 коп./л.

26 січня середня вартість бензинів А-92 і А-95 збільшилася на 1 коп./л - до 29,45 грн/л і 30,20 грн/л, відповідно. А-95+ і ДТ подорожчали на 2 коп./л - до 31,33 грн/л і 28,02 грн/л відповідно.

Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 7 вересня. Всього з 7 вересня по 26 січня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 5,62 грн/л, А-95 - на 5,62 грн/л, А-95+ - на 5,66 грн/л, а ДП додало 6, 12 грн/л.

На заправках верхнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 5-6 грн/л, в нижньому ціновому сегменті - на 4-5 грн/л.

Як повідомляв «Главком», 2017-й став роком завершення домінування Білорусі на українському ринку нафтопродуктів.