Гройсману не сподобалося підвищення облікової ставки НБУ
- Сьогодні, 12:36
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Прем'єр вважає, що облікову ставку необхідно знизити
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку. Про це він сказав у середу, 31 січня, на засіданні уряду.
«Потрібно знижувати облікову ставку. Треба робити кредити більш доступними», - заявив Гройсман.
На його думку, варто провести з НБУ з цього питання дискусію.
Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.
На думку експертів, збільшення облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання.
Джерело: Укрінформ