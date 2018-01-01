Гройсману не сподобалося підвищення облікової ставки НБУ

Прем'єр вважає, що облікову ставку необхідно знизити

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку. Про це він сказав у середу, 31 січня, на засіданні уряду. «Потрібно знижувати облікову ставку. Треба робити кредити більш доступними», - заявив Гройсман. На його думку, варто провести з НБУ з цього питання дискусію. Як повідомлялося,



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Прем'єр вважає, що облікову ставку необхідно знизити

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку. Про це він сказав у середу, 31 січня, на засіданні уряду.

«Потрібно знижувати облікову ставку. Треба робити кредити більш доступними», - заявив Гройсман.

На його думку, варто провести з НБУ з цього питання дискусію.

Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

На думку експертів, збільшення облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання.

Джерело: Укрінформ