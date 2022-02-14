«Харківгаз» поновлює обслуговування клієнтів у двох населених пунктах Ізюмського району

«Харківгаз» має намір провести інвентаризацію показань лічильників газу споживачів двох населених пунктах Ізюмського району для їх відображення на особових рахунках

На початку минулого року смт. Донець та с. Копанка були виключені з території ліцензованої діяльності АТ «Харківгаз»

Компанія «Харківгаз» поновлює свою роботу на території смт. Донець та с. Копанка Ізюмського району. Клієнти можуть користуватись усіма онлайн-сервісами, офлайн-консультаціями в 104.ua Клієнтський простір, розпочата інвентаризація показань лічильників газу споживачів. Постанова НКРЕКП про передачу цих населених пунктів до території ліцензованої діяльності іншого Оператора ГРМ скасована як протиправна.

На початку минулого року смт. Донець та с. Копанка Харківської області були виключені з території ліцензованої діяльності АТ «Харківгаз». Компанія притримувалась позиції, що Регулятор при прийнятті такого рішення припустився порушень власних постанов. Тому дії НКРЕКП були оскаржені АТ «Харківгаз» в суді.

Окружний адміністративний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд дійшли висновку, що відповідна Постанова прийнята не на підставі, не у межах повноважень та не у спосіб, що визначені законом, а тому є протиправною і підлягає скасуванню. На даний час ВАТ «Кіровоградгаз» не має жодних правових підстав для забезпечення розподілу газу споживачам Ізюмського району.

«Зараз триває відновлення екстреного зв’язку – телефону 104 для цих двох населених пунктів, працюють стаціонарний та мобільний телефони аварійно-диспетчерської служби, – говорить технічний директор АТ «Харківгаз» Артем Ільєнко. – Перше наше завдання, щоб повернення на обслуговування до нашої компанії пройшло для соживачів максимально комфортно. Всі наші послуги доступні для клієнтів».

Компанія «Харківгаз» має намір провести інвентаризацію показань лічильників газу споживачів для їх відображення на особових рахунках та розглядає питання компенсації недоотриманих тарифних коштів з боку Регулятора.