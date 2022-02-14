«Хмельницькгаз» у 2021 році сплатив 208 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів
«Хмельницькгаз» увійшов до «ТОП-10» найбільших платників податків області
За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «Хмельницькгаз» сплатила близько 208 млн.грн податків та увійшла до категорії великих платників податків України. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.
Водночас, «Хмельницькгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, за підсумками минулого року, увійшов до «ТОП-10» найбільших платників податків Хмельницької області. Адже за попередній рік, газорозподільною компанією сплачено 140,4 млн до державного та 67,3 млн. грн. до місцевого бюджетів, що є істотним внеском як у становлення та розвиток місцевих громад, так і економічне зростання регіону.
«Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про співробітників та розвиток громад області, – зазначив голова правління АТ «Хмельницькгаз» Михайло Юрченко. – Наразі, цьогоріч, в партнерстві саме з місцевими громадами, започатковуємо низку довгострокових проєктів по впровадженню освітніх, соціальних та екологічних ініціатив в рамках політики сталого розвитку».
За ініціативи РГК, у 2022 році АТ «Хмельницькгаз» реалізує проєкти ESG, що сприятимуть розвитку Хмельниччини. Серед них – підтримка дитячих будинків сімейного типу та заміна газового обладнання в дитячих лікарнях, запровадження освітніх програм для школярів та студентів в РГК «Освітньому просторі», будівництво футбольного міні-поля в Хмельницькому та ін.
Задля збереження навколишнього середовища та відповідального споживання, «Хмельницькгаз» цьогоріч планує реалізувати програму утилізації відходів та зменшення викидів парникових газів. А також – популяризувати серед споживачів відмову від паперових рахунків задля збереження довкілля.