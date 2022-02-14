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    Економіка та фінанси

    В Україні зростуть ціни на молочну продукцію

    У лютому &laquo;молочний кошик&raquo; (сир, масло, кефір, молоко) обходиться українцям у 516 грн - В Україні зростуть ціни на молочну продукцію
    У лютому «молочний кошик» (сир, масло, кефір, молоко) обходиться українцям у 516 грн
    фото з відкритих джерел

    Навесні цінники на молочних продуктах можуть додати ще 3-4%

    За останні чотири місяці в Україні суттєво зросли ціни на молочну продукцію. І якщо вартість 900 мл молока збільшилася на 1 грн, то кілограм сиру подорожчав майже на 5 грн. Експерти вважають, що така тенденція продовжиться. За їхніми оцінками, навесні цінники на таких продуктах можуть додати ще 3-4%, пише agrotrend.

    Хоча ритейлери та уряд стримують збільшення цін, витрати виробників «молочки» продовжують зростати. Ще у жовтні 2021-го «молочний кошик» (сир, масло, кефір, молоко) обходився українцям у 478,9 грн. А тепер за такий самий набір доведеться заплатити вже 516 грн. Наприклад:

    • масло подорожчало з 48,6 до 53,3 грн (200 г);
    • молоко – з 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);
    • кефір – із 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);
    • сир – із 49,31 до 51,1 грн (за 300 г).

    Проте таке подорожчання для виробників здається надто несуттєвим. З одного боку подорожчання стримують супермаркети (про це пізніше), а з іншого – уряд, який обмежує націнки на масло та молоко.

    Можна виділити три основні причини, чому подорожчали молочні продукти:

    • зросли ціни на газ та електроенергію для виробників;
    • подорожчала молочна сировина (зокрема через зростання цін на корм);
    • впала прибутковість виробників молока.

    Ціни на молочну продукцію багато в чому залежать від великих ритейлерів (мереж супермаркетів). Вони підписують договори з виробниками, у яких зокрема зазначені ціни. А щоб підняти вартість, доводиться домовлятися з ритейлерами та переукладати угоди.

    До слова, раніше голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу у зв’язку зі скороченням в Україні кількості корів.

    Чагаровський також розповів, що вітчизняні торговельні мережі регулярно проводять акції, суттєво знижуючи ціни на молоко і молочні продукти. Вони «нагинають» виробників, які змушені іти на такі знижки, щоб залишитися в супермаркетах.

    Читайте також інтерв'ю: Куди зникли корови з України? Інтерв'ю з керівником Спілки молочних підприємств
    Теги: газ продукти ціни уряд
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    В Україні зростуть ціни на молочну продукцію