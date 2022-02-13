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    Економіка та фінанси

    Чи можуть боржники отримати субсидію: відповідь Мінсоцполітики

    Відомство пояснило, як боржники можуть отримати допомогу - Чи можуть боржники отримати субсидію: відповідь Мінсоцполітики
    Відомство пояснило, як боржники можуть отримати допомогу
    фото: glavcom.ua

    Оформити субсидію можна не лише перед початком опалювального періоду, а в будь-який час

    Субсидія допомагає вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, а наявність заборгованості не перешкоджає її отриманню. Для цього потрібно оформити договір реструктуризації. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

    Реструктуризація боргу

    Громадянам, які не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, надається допомога через програму житлових субсидій. Оформити її можна не тільки перед початком опалювального періоду, а в будь-який час, коли домогосподарству складно оплачувати комунальні послуги.

    Наявність заборгованості з оплати послуг не є перепоною для отримання субсидії.

    Громадянам, які мають заборгованість, житлова субсидія призначається після укладення з надавачем послуги договору реструктуризації заборгованості. При цьому умови такого договору передбачають виплату боргу частинами з урахуванням соціального статусу та доходу боржника.

    Оформлення субсидій

    З питанням призначення житлової субсидії можна звернутися або до виконавчого органу територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг, або поштою чи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг до органу соціального захисту населення.

    На сьогодні середній розмір субсидії становить близько 1700 грн на місяць, але залежно від складу домогосподарства і умов проживання може становити й кілька тисяч гривень на місяць.

    Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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    Теги: субсидія послуги населення
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    Чи можуть боржники отримати субсидію: відповідь Мінсоцполітики