«Харківгаз» прозвітував про свою роботу у 2021 році

Близько 30% аварійних викликів пов’язані з витоками газу на зовнішніх газопроводах будинків – «Харківгаз»

Протягом минулого року аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківгаз» отримала 14,3 тис. викликів клієнтів компанії на номер 104. Дзвінки надходили з приводу наявності запаху газу на кухні та у приміщеннях, з встановленими газовими приладами. Близько 30% аварійних викликів пов’язані з витоками газу на зовнішніх газопроводах будинків. Переважна більшість аварійних ситуацій стається через не проведення власником житла обов’язкового технічного обслуговування своєї газової системи.

Відповідно до вимог законодавства, з 1 травня 2019 року кожен власник/співвласники житла зобовязані провести технічне обслуговування газопроводів та газових приладів в своїх оселях. Ця вимога спрямована на уникнення аварій та травмування людей при використанні газу для побутових потреб. Технічне обслуговування ввідного, будинкового газопроводу, опалювального приладу, колонки необхідно проводити кожного року – один раз на рік.

В обмеженому просторі приміщення вибухонебезпечна концентрація природного газу складає 5–15 %. Споживачам, які ухиляються від дотримання норм безпеки під час використання газу, в тому числі в частині технічного обслуговування, припиняється доставка газу. Це передбачено п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання, що є обов’язковими як для Операторів ГРМ, так і для споживачів газу.

Під час технічного обслуговування перевіряються на щільність елементи газової системи будинку, визначається їх цілісність, перевіряється герметичність різьбових з’єднань, працездатність автоматики безпеки, робота пальників, проводиться їх чистка, за потреби регулюється процес згоряння газу та ін.

Роботи з технічного обслуговування мають право виконувати спеціалізовані організації, з відповідним дозволом Державної служби України з питань праці. Вартість робіт оплачує власник/співвласники будинку. Вартість робіт АТ «Харківгаз» визначається в договорі на технічне обслуговування зі споживачем та розрахунковій відомості.

Отримати детальні консультації щодо технічного обслуговування АТ «Харківгаз» газової системи будинку та замовити послуги компанії можна в 104.ua Клієнтський простір, за місцем проживання.