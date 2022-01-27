Експерт пояснив, як здійснювати точніший комерційний облік газу для споживачів

Методика використання температурних коефіцієнтів застаріла та потребує перегляду – голова АГРУ

Методика використання температурних коефіцієнтів при приведенні газу до стандартних умов, затверджена 18 років тому, втратила свою актуальність і має бути переглянута, вважає голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

«Є питання про актуальність величини температурних коефіцієнтів. Наразі використовуються коефіцієнти, затверджені 18 років тому, у старій методиці. Звичайно, середньодобова температура змінилася», – про це він заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

На його думку, треба змінити підхід, коли коефіцієнт приведення обсягів газу до стандартних умов встановлюється для всієї області. До того ж, не можна виключати, що середні температури в Україні поступово змінюються.

За його словами, в Україні є напрацювання щодо затвердження наукової методології для приведення газу до стандартних умов за побутовими лічильниками, які враховують нинішні умови. Наприклад, розрахунки приведення обсягів газу можуть розраховуватись виходячи з фактичних температур атмосферного повітря, які реєструються у метеостанціях Гідрометцентру.

Загалом, по всій країні нараховується близько 300 таких метеостанцій. Це дозволить здійснювати точніший комерційний облік газу для кожного споживача. А не діяти однаково по відношенню до всіх споживачів окремої області адже температурі умови можуть суттєво відрізнятись навіть всередині однієї області.

Застосування подібної методики дозволить формувати базу щоденних фактичних температур та обсягів споживання. І здійснювати на їх основі більш точні дані про обсяги фактичного споживання для подальшого переведення в енергетичні одиниці.