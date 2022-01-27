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    Поліція затримала п'яну жінку, яка «замінувала» школу під Харковом

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    43-річній жінці&nbsp;загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років - Поліція затримала п'яну жінку, яка «замінувала» школу під Харковом
    43-річній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років
    фото: Нацполіція

    Мотиви свого вчинку жінка пояснити не змогла

    Харківські правоохоронці затримали жінку, яка повідомила на лінію «102» про нібито «мінування» школи в Чугуєві. Інформація про вибухівку не підтвердилася, а затримана мотиви свого вчинку пояснити слідчим так і не змогла. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Як стало відомо, 26 січня 2022 о 02:55 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одній зі шкіл Чугуєва закладена бомба. Поліцейські провели огляд усіх навчальних закладів міста та не виявили вибухонебезпечні предмети.

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    Поліція затримала п'яну жінку, яка «замінувала» школу під Харковом
    Поліція затримала п'яну жінку, яка «замінувала» школу під Харковом

    «При перевірці номера мобільного телефону, з якого надійшов дзвінок, поліцейські встановили особу громадянки, ймовірно, причетної до правопорушення. Під час виїзду за місцем проживання працівники слідчо-оперативної групи викрили у скоєнні злочину 43-річну жительку Краснокутського району Харківської області. Жінка була з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння», – йдеться в повідомленні відомства.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Слідчі вже повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років. Досудове розслідування триває.

    27 січня СБУ отримала повідомлення про замінування усіх шкіль Львова.

    Напередодні СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії.

    Раніше СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

    Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

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    Теги: СБУ школа Харківщина замінування алкогольне сп'яніння розслідування поліція жінка
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    Поліція затримала п'яну жінку, яка «замінувала» школу під Харковом