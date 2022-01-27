Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2»

На випадок нової агресії РФ у Німеччини є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо «Північного потоку-2»

«Наріжні камені європейського світопорядку не підлягають обговоренню», – запевнила глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами у відповідь на подальшу агресію проти України. Про це повідомляє Faz.

«На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо «Північного потоку-2», – сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.

«Так, ми хочемо постійного діалогу. Ті, хто говорить, не стріляють», — підкреслила Бербок.

Вона додала, що водночас йдеться також про «твердість, яка безпомилково дає зрозуміти: наріжні камені європейського світопорядку не підлягають обговоренню».

Сьогодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що російський газопровід «Північний потік-2» не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Додамо, що США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку.

Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.