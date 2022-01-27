  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На випадок нової агресії РФ у Німеччини є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо &laquo;Північного потоку-2&raquo; - Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2»
    На випадок нової агресії РФ у Німеччини є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо «Північного потоку-2»
    фото: dpa

    «Наріжні камені європейського світопорядку не підлягають обговоренню», – запевнила глава МЗС Німеччини

    Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами у відповідь на подальшу агресію проти України. Про це повідомляє Faz.

    «На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо «Північного потоку-2», – сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.

    «Так, ми хочемо постійного діалогу. Ті, хто говорить, не стріляють», — підкреслила Бербок.

    Вона додала, що водночас йдеться також про «твердість, яка безпомилково дає зрозуміти: наріжні камені європейського світопорядку не підлягають обговоренню».

    Сьогодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що російський газопровід «Північний потік-2» не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

    Додамо, що США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку.

    Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

    До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

    Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.

    Читайте також:

    Теги: МЗС Росія енергетика газ Німеччина міністр санкції Північний потік-2 Анналена Бербок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2»