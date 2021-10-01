«Харківміськгаз» цього року встановив шість нових шафових газорегуляторних пунктів

До кінця 2021 року АТ «Харківміськгаз» планує встановити ще три нових шафових газорегуляторних пункти

З початку року АТ «Харківміськгаз» встановив шість нових шафових газорегуляторних пункти виробництва RGС Production. Сучасні ШГРП замінили тридцятирічне зношене обладнання. Нові шафові газорегуляторні пункти забезпечують стабільну та безперебійну подачу газу більш як тисячі клієнтам «Харківміськгазу».

Сучасне обладнання оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск.

Незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, дане обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам.

Заміна ШГРП є частиною плану розвитку компанії. Такі роботи фінансуються за рахунок тарифу з розподілу газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачам гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані.

До кінця 2021 року АТ «Харківміськгаз» планує встановити ще три нових ШГРП.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.