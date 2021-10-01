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    Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину

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    Зміна влади в Німеччині може вплинути на терміни запуску газопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину
    Зміна влади в Німеччині може вплинути на терміни запуску газопроводу «Північний потік – 2»
    фото: ЕРА

    У президента Росії розглядаються менш оперативні сценарії запуску газопроводу

    У Кремлі не виключають, що зміна влади в Німеччині може вплинути на терміни запуску газопроводу «Північний потік – 2». Так, у президента Росії розглядаються менш оперативні сценарії запуску газопроводу, пише «Риа Новости».

    Як завив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, в Німеччині продовжують працювати всі відомства, які будуть сертифікувати «Північний потік – 2».

    «Ніякої паузи в роботі там не передбачається, робота йде своєю чергою. Ми вже говорили раніше, що можливі сценарії оперативні, можливі менш оперативні», – заявив Пєсков.

    Раніше кандидат на місце Меркель оцінив відносини Німеччини з Росією і Україною.

    Також відомий дипломат пояснив, як нове покоління німецьких політиків бачить стосунки з Путіним.

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: Росія енергетика газ Німеччина вибори Північний потік-2
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    Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину