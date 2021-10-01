Ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 1 жовтня оновила історичний максимум

Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 1 жовтня оновила історичний максимум

Газ продовжує ставити рекорди, вже $1197 за тисячу кубів

Ціна листопадового ф’ючерсу газу на хабі TTF в Нідерландах у п’ятницю досягла €100 за МВт-год, або $1197 за тисячу кубометрів, свідчать дані на сайті біржі ICE Futures .

У вересні середнє значення контракту «на день наперед» на хабі TTF в Нідерландах – головному газовому майданчику Європи – складало $759 за тисячу кубометрів.

Інфографіка: theice.com. Для збільшення натисніть на зображення

Зазначимо, напередодні ціна на газ в Європі оновила рекорд – $1160,55 за тисячу кубометрів.

Як відомо, ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 29 вересня оновила історичний максимум, перевищивши позначку $1050 за тисячу кубометрів.

До слова, «Газпром» припинив продаж газу на 2022 рік

Нагадаємо, через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закуповувати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну.

Як відомо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

Раніше Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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