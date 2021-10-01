  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 1 жовтня оновила історичний максимум - Ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів
    Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 1 жовтня оновила історичний максимум
    фото з відкритих джерел

    Газ продовжує ставити рекорди, вже $1197 за тисячу кубів

    Ціна листопадового ф’ючерсу газу на хабі TTF в Нідерландах у п’ятницю досягла €100 за МВт-год, або $1197 за тисячу кубометрів, свідчать дані на сайті біржі ICE Futures .

    У вересні середнє значення контракту «на день наперед» на хабі TTF в Нідерландах – головному газовому майданчику Європи – складало $759 за тисячу кубометрів.

    Інфографіка: theice.com. Для збільшення натисніть на зображення

    Інфографіка: theice.com. Для збільшення натисніть на зображення

    Зазначимо, напередодні ціна на газ в Європі оновила рекорд – $1160,55 за тисячу кубометрів.

    Як відомо, ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 29 вересня оновила історичний максимум, перевищивши позначку $1050 за тисячу кубометрів.

    До слова, «Газпром» припинив продаж газу на 2022 рік

    Нагадаємо, через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закуповувати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну.

    Як відомо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

    Раніше Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

    Читайте також:
    Теги: енергетика газ Європа ціни рекорд аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів