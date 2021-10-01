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    Німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими

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    Запуск &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; може значно затриматися - Німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими
    Запуск «Північного потоку – 2» може значно затриматися
    фото: dip

    Ліцензування «Північного потоку – 2» максимально затягнеться, вважає гендиректор енергетичної компанії Uniper

    Генеральний директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маухбах сумнівається, що російський газопровід «Північний потік – 2» запустять цієї зими. На його думку, ліцензування максимально затягнеться, пише Reuters.

    «Як мені відомо, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що, ймовірно, він не зможе допомогти нам цієї зими», – заявив Маухбах.

    Зазначимо, Uniper є одним з п'яти західних фінансових партнерів, які брали участь у проєкті російського «Газпрому». Відповідаючи на побоювання, що постачання газу в останній час занадто низькі для підтримки балансу ринку, Маубах сказав, що Росія була надійним постачальником протягом десятиліть.

    «Всі контракти, які ми підписали з російською групою «Газпром», виконуються», – додав він.

    До слова, Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Також сьогодні Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину..

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: Росія енергетика газ Німеччина Газпром Північний потік-2
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    Німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими