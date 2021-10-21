«Харківміськгаз» виявив понад 5 тис. небезпечних ситуацій у домоволодіннях споживачів
Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки
З початку року фахівці служби 104 Харківміськгазу локалізували понад 5 тис. аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 50 викликів від жителів міста. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоку природного газу на внутрішніх газових мережах.
«З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади», – прокоментував головний інженер Ігор Шухат.
Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.
Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріальну-технічну базу та кваліфікований персонал.