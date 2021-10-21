«Харківміськгаз» виявив понад 5 тис. небезпечних ситуацій у домоволодіннях споживачів

Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки

З початку року фахівці служби 104 Харківміськгазу локалізували понад 5 тис. аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 50 викликів від жителів міста. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоку природного газу на внутрішніх газових мережах.

«З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади», – прокоментував головний інженер Ігор Шухат.

Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.

Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріальну-технічну базу та кваліфікований персонал.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.