Токсичний газ з вулкана на Канарах досяг України: чи є загроза для населення

Вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2

На острові Пальма (Канари) триває виверження вулкана Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України. Натомість пресслужба Укргідрометцентру запевнила, що загрози для населення немає.

Зазначається, що вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

«На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах – 10-15 км», – пояснили українські синоптики.

Карта: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр додає, що на повітря це не впливає значним чином. У випадку випадіння опадів –утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

«За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2, вже практично повністю залишить територію України, відходячи у східному напрямку», – додали в Укгідрометцентрі.

Раніше на Канарах скасували авіарейси через виверження вулкана.

Нагадаємо, що острів Ла-Пальма влада оголосила зоною лиха. Це означає, що людям, постраждалим від виверження вулкана, нададуть матеріальну допомогу та підтримку.

Як відомо, на іспанському острові Пальма, де відбувається виверження вулкана, тисячі людей змушені ізолюватися через забруднення повітря.

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.