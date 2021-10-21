У «Нафтогазі» здивовані чутками про експропріацію газу у приватних компаній, – Вітренко

Раніше Вітренко заявив, що чутки про експропріацію газу розповсюджують в інтересах Росії

Вітренко заявив, що йому не відомо про будь-які плани регулювати ціни на газ для приватних компаній

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що йому нічого не відомо про намір заборонити приватним компаніям вільно продавати свій природний газ.

«Мені не відомо про будь-які конкретні плани регулювати ціни для приватних компаній, і для державних компаній ми наразі не маємо жодного державного регулювання цін», – заявив він в ефірі телеканалу «Україна24».

Раніше Вітренко заявив, що чутки про експропріацію газу цілеспрямовано розповсюджують в інтересах Росії, щоб спровокувати відтік газу європейських компаній з України.

Нагадаємо, раніше лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.

За даними АТ «Укртрансгаз», Україна увійшла в опалювальний сезон 2021–2022 років з запасом газу у 1,5 разів меншим, ніж минулого року.