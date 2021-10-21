У Вінниці через борги за газ людям доводиться стояти у довжелезних чергах (відео)

Опалювальний сезон ще не розпочався, а вінничани уже отримали нові платіжки

Незважаючи на гучні заяви правлячої монобільшості про готовності до опалювального сезону і відсутність проблем з газом, пересічні українці доводять протилежне. Так у Вінниці люди із самого ранку вишикувалися у довгу чергу аби зрозуміти, чому вони стали боржниками за газ. Про це повідомила дружина політика Романа Безсмертного Тетяна Мокріді на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що біля будівлі газової контори перебувала і її мама, яка сумлінно оплачує рахунки і передає показники лічильника. «Вінниця. 8.30. Жовтень. Covid-19. Опалювальний сезон ще і не розпочався. Близько 300 людей в черзі аби зрозуміти, чому вони боржники за газ. Серед них і моя мама, яка щомісяця передає данні лічильника, бо проживає в приватному секторі. Найпопулярніша тема обговорення в черзі: «Вінниця – найкомфортніше місто для проживання, тому треба пенсіонеру прокинутися о 6.00», «Газова контора стала клієнтським простором, але черги як були, так і є», – зазначила Мокріді.

Жінка також уточнила, що все це скупчення людей відбувається у період загострення корона вірусу в Укарїні.

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