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    У Вінниці через борги за газ людям доводиться стояти у довжелезних чергах (відео)

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    Найпопулярніша тема обговорення в черзі: &laquo;Вінниця &ndash; найкомфортніше місто для проживання, тому треба пенсіонеру прокинутися о 6.00&raquo; - У Вінниці через борги за газ людям доводиться стояти у довжелезних чергах (відео)
    Найпопулярніша тема обговорення в черзі: «Вінниця – найкомфортніше місто для проживання, тому треба пенсіонеру прокинутися о 6.00»
    фото скріншот відео

    Опалювальний сезон ще не розпочався, а вінничани уже отримали нові платіжки

    Незважаючи на гучні заяви правлячої монобільшості про готовності до опалювального сезону і відсутність проблем з газом, пересічні українці доводять протилежне. Так у Вінниці люди із самого ранку вишикувалися у довгу чергу аби зрозуміти, чому вони стали боржниками за газ. Про це повідомила дружина політика Романа Безсмертного Тетяна Мокріді на сторінці у Facebook.

    Вона повідомила, що біля будівлі газової контори перебувала і її мама, яка сумлінно оплачує рахунки і передає показники лічильника. «Вінниця. 8.30. Жовтень. Covid-19. Опалювальний сезон ще і не розпочався. Близько 300 людей в черзі аби зрозуміти, чому вони боржники за газ. Серед них і моя мама, яка щомісяця передає данні лічильника, бо проживає в приватному секторі. Найпопулярніша тема обговорення в черзі: «Вінниця – найкомфортніше місто для проживання, тому треба пенсіонеру прокинутися о 6.00», «Газова контора стала клієнтським простором, але черги як були, так і є», – зазначила Мокріді.

    Жінка також уточнила, що все це скупчення людей відбувається у період загострення корона вірусу в Укарїні.

    Через боргові проблеми на газовому ринку вже збанкрутувало багато постачальників газу, вони більше не можуть купувати ресурс на ринку, щоб потім забезпечувати потреби населення. Тому споживачів компаній-банкрутів автоматично перевели до «постачальника останньої надії» (ПОН), функції якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК «Нафтогаз України». Але споживачів ніхто про це не повідомляє, йдеться у матеріалі «Главкому» «Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори».

    До слова, у місті Черкаси виконком проголосував за підняття тарифів на тепло як для населення, так і для комерційних установ, що користуються послугами комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго». Відповідне рішення ухвалили на виконкомі Черкаської міської ради 28 вересня

    Як заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, експропріація газу у приватних компаній може стане частиною масштабної корупційної оборудки з подальшим перепродажем цього газу за завищеними цінами.

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.

    Читайте також: Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори


    Теги: Володимир Гройсман борг газ Нафтогаз України Вінниця опалювальний сезон вінничани
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    У Вінниці через борги за газ людям доводиться стояти у довжелезних чергах (відео)