Харківська ТЕЦ-5 проводить планові ремонтні роботи та готується до опалювального сезону

Різкі зміни електричного навантаження обумовлюють прискорення темпів зносу тепломеханічного обладнання

Харківська ТЕЦ-5 активно готується до початку чергового опалювального сезону й проводить масштабну ремонтну кампанію своїх потужностей. Зокрема, відбувається ремонт систем хімводоочищення, головного корпусу, де встановлені енергоблоки, а також значної кількості загальностанційного обладнання. Про це повідомили у керівництві ТЕЦ.

«Робота ТЕЦ в умовах лібералізованого ринку електроенергії відрізняється тим, що енергоблоки відпрацьовують протягом доби значно більше команд управління електричним навантаженням, яки надходять і в автоматичному режимі від центрального регулятора системи, і телефоном від диспетчерів. Якщо у 2019 році кількість таких команд незрідка перевищувала 8-10, то тепер звичайною практикою стало отримання 25-30 команд тільки в телефонному режимі», – зазначив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

За його словами, різкі зміни електричного навантаження обумовлюють прискорення темпів зносу тепломеханічного обладнання, яке доводиться постійно відновлювати. Найскладніші роботи відбуваються на енергоблоці №3, де проходить капремонт вузлів його котельного обладнання, турбіни й генератора.

«На відміну від теплових електростанцій конденсаційного типу, підключених до електроенергетичної системи України, теплоелектроцентралі мають значно вагоміші соціальні зобов’язання: ми маємо гарантувати безперебійне виробництво і відпуску теплової енергії. Саме тому ми тримаємо руку на пульсі й превентивно вдаємося до повноцінних ремонтів енергообладнання та допоміжних систем. Тільки так є можливість уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону», – підкреслив Мінкович.

Харківська ТЕЦ-5 виробляє теплову енергію у майже у кожну третю квартиру харків’ян. Тому через систему хімводоочищення проходить велика кількість води. Вихід її з ладу викличе великий збій у роботі всієї системи централізованого теплопостачання Харкова, що є неприпустимим особливо взимку.

Тому на станції ремонт та профілактика системи ХВО – є одним з головних пріоритетів. У плані ремонтних робіт ТЕЦ-5 передбачено заміну вихідного колектору механічних фільтрів підживлення тепломережі та випарників ХВО, що дозволить покращити технічну спроможність обладнання, збільшити продуктивність фільтрувального обладнання. Крім цього, відбудеться заміна вихідного трубопроводу зливу відмивної води, що дозволить обладнанню працювати в безаварійному режимі.

«Це далеко не повний перелік робіт запланованих на цей сезон, він набагато більший. Проте, попри складність та масштабність цієї ремонтної кампанії, Харківська ТЕЦ-5 буде вчасно готова розпочати роботу. Головне, щоб до цього часу була збалансована кон’юнктура на ринку природного газу. Адже зараз на ньому паливо пропонується за непомірно високими цінами й на неприйнятних умовах, прирікаючи виробників на вимушений простій», – підсумував Олександр Мінкович.