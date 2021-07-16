На день перекрито дві вулиці в історичному центрі Києва
На вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній ремонт.
Із 08:00 до 17:00 16 липня на вулицях Костельній і Трьохсвятительській у центрі Києва частково обмежено рух транспорту. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».
На вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній ремонт. У п’ятницю дорожники прокладатимуть верхній шар покриття проїжджої частини.
Під час робіт рух буде частково обмежено. Але можливе повне перекриття проїзду.
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.
Як повідомляли раніше, з 15 липня до 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежежать рух транспорту. Там розпочався середній ремонт.
До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.
З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.