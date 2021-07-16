На день перекрито дві вулиці в історичному центрі Києва

На вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній ремонт.

Із 08:00 до 17:00 16 липня на вулицях Костельній і Трьохсвятительській у центрі Києва частково обмежено рух транспорту. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

На вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній ремонт. У п’ятницю дорожники прокладатимуть верхній шар покриття проїжджої частини.

Під час робіт рух буде частково обмежено. Але можливе повне перекриття проїзду.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомляли раніше, з 15 липня до 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежежать рух транспорту. Там розпочався середній ремонт.

До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.