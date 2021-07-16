У трьох областях люди залишились без світла через буревій
В Україні без світла залишилися 169 населених пунктів
Так, знеструмлення відбулося у трьох областях. У Львівській – в 79 населених пунктах, у Закарпатській – в 59 та в Сумській – в 31).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.
Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.
А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.
Незабаром погода після аномальної спеки, яка очікується на цьому тижні, зміниться. Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця.