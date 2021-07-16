У трьох областях люди залишились без світла через буревій

В Україні без світла залишилися 169 населених пунктів

Станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) без світла залишилися 169 населених пунктів. Причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

Так, знеструмлення відбулося у трьох областях. У Львівській – в 79 населених пунктах, у Закарпатській – в 59 та в Сумській – в 31).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

Незабаром погода після аномальної спеки, яка очікується на цьому тижні, зміниться. Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця.