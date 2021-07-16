Кличко показав, як ремонтують дороги в центрі Києва (фото, відео)

Попри шалену спеку, працівники «Київавтодору» продовжують оновлювати заплановані об’єкти

Мер Києва Віталій Кличко розповів, які об’єкти дорожньої інфраструктури ремонтують сьогодні в місті. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Незважаючи на шалену спеку, працівники «Київавтодору» продовжують оновлювати заплановані об’єкти дорожньої інфраструктури. Наприклад, на вулиці Милославській та на проспекті Степана Бандери дорожники вже завершують облаштовувати тротуари та велодоріжки. На вулиці Івана Франка триває демонтаж старих підземних комунікацій та сходів. А на вулиці Андріївській вже кладуть покриття з гранітної бруківки», – написав мер.

«Наводимо лад і на вулицях в історичному центрі міста, які найбільше завантажені. Так, на Трьохсвятительській та Костельній дорожники вже проклали верхній шар асфальту. Працювати там доводиться тільки вдень, щоб не заважати людям відпочивати – адже навколо багато житлових будинків», – зазначив Кличко.

Мер показав відео ремонту вулиць в історичному центрі Києва.

Ремонти тривають і на мостах та шляхопроводах столиці, зокрема, на Новокостянтинівському шляхопроводі та шляхопроводах біля залізничної станції «Зеніт», шляхопроводі на вулиці Лифаря над трамвайними коліями, на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса.

«Триває реконструкція вулиці Андріївської та Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Борщагівської, Чорнобильської, ділянки дороги Т-1027 (Велика кільцева) та багатьох інших об’єктів дорожньої інфраструктури міста», – додав Кличко.

Як повідомляли раніше, з 15 липня до 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежежать рух транспорту. Там розпочався середній ремонт.

До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.