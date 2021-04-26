Харківська ТЕЦ-5 вимагає стягнути з «Укренерго» 185 млн грн боргу за послуги балансування

Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП в спотворенні конкуренції на ринку електроенергії

За результатами 2020 року НЕК «Укренерго» стала найбільш збитковою державною компанією

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» звернулося до суду з вимогою стягнути з НЕК «Укренерго» 184,7 млн грн боргу, який сформувався на балансуючому ринку.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на ухвалу Господарського суду м. Києва від 5 квітня 2021р, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових справ.

«Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем прострочено виконання своїх зобов`язань за Договором про участь у балансуючому ринку, у зв`язку з чим позивач вказує на наявність правових підстав для стягнення з «Укренерго» заборгованості за період з вересня 2020 по лютий 2021», – йдеться в судовому документі, опублікованому в Єдиному реєстрі судових справ.

Видання зазначає, що, за даними НЕК «Укренерго», станом на 21 квітня 2021 року борг системного оператора перед постачальниками послуг з балансування (до яких входить також і Харківська ТЕЦ-5) та сторонами, відповідальними за баланс, складав 13,197 млрд грн.

Нагадаємо, за результатами 2020 року НЕК «Укренерго» стала найбільш збитковою державною компанією з чистим збитком 27,5 млрд грн.

Серед основних причин падіння доходів «Укренерго» експерти називають рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – НКРЕКП

Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП в спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов’язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку.