Стало відомо, як «Укрпошта» працюватиме на травневі свята

Послуги надаватимуть чергові відділення національного поштового оператора

«Укрпошта» оприлюднила графік роботи на травневі свята. Так, 1, 2, 3, 9 і 10 травня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. 4 травня відділення Укрпошти працюють у звичному режимі.

Перелік відділень Укрпошти, що будуть відкриті на свята, можна переглянути ТУТ.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» встановила фіксований тариф на доставлення всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчика OLХ.

Із 19 квітня по 30 червня вартість всіх відправлень становитиме 25 гривень. З 1 березня по 18 квітня доставлення було безкоштовне.

Спеціальна ціна для пересилання товарів, придбаних на OLХ, 25 грн за посилку, діє для відправлень «Укрпошта Експрес».

Зокрема, до кінця червня не буде враховуватися обсяг посилки та вага (якщо вона менша за 30 кг), а також пункт призначення.

Також «Укрпошта» продовжить забезпечувати 3,5 млн пенсіонерів своєчасною доставкою пенсій додому. Як зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, компанія продовжить доставляти пенсії по всій території країни до кінця 2021 року. «Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав він.

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