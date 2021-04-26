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    Економіка та фінанси

    Нацкомісія намагається зберегти імпорт струму з Росії і Білорусі, – нардеп

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    Нацкомісія намагається зберегти імпорт струму з Росії і Білорусі, – нардеп

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Національний регулятор НКРЕКП нічого не зробив для зупинки імпорту електроенергії з Росії і Білорусі після схвалення Верховною Радою законопроекта про його заборону.

    Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

    «Пройшло більш ніж 10 днів з моменту, коли Верховна рада прийняла законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі. До цього часу НКРЕКП нічого не зробило, аби на вимогу закону обмежити поставки в Україну з недружніх країн. Навпаки керівництво регулятора публічно виправдовує російсько-білоруський імпорт і робить все можливе, аби поставки зростали», – повідомила нардеп.

    Вона повідомила, що сьогодні, 26 квітня, імпорт з білорусі зріс до 800 тис. кВт годин на суму понад 1,2 млн грн.

    «Загалом з початку року імпорт струму обійшовся економіці в 952 млн грн. Відповідальність за ці збитки лежить перш за все на керівництві НКРЕКП», – додала нардеп.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

    Теги: Верховна Рада НКРЕКП депутат імпорт
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