Нацкомісія намагається зберегти імпорт струму з Росії і Білорусі, – нардеп

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

Національний регулятор НКРЕКП нічого не зробив для зупинки імпорту електроенергії з Росії і Білорусі після схвалення Верховною Радою законопроекта про його заборону.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

«Пройшло більш ніж 10 днів з моменту, коли Верховна рада прийняла законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі. До цього часу НКРЕКП нічого не зробило, аби на вимогу закону обмежити поставки в Україну з недружніх країн. Навпаки керівництво регулятора публічно виправдовує російсько-білоруський імпорт і робить все можливе, аби поставки зростали», – повідомила нардеп.

Вона повідомила, що сьогодні, 26 квітня, імпорт з білорусі зріс до 800 тис. кВт годин на суму понад 1,2 млн грн.

«Загалом з початку року імпорт струму обійшовся економіці в 952 млн грн. Відповідальність за ці збитки лежить перш за все на керівництві НКРЕКП», – додала нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.