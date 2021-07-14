«Хмельницькгаз» дбає про безпеку споживачів і встановила єдину вартість на техобслуговування

«Технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 3 тис. клієнтів»

З початку року, понад 6,5 тис. домогосподарств Хмельниччини уклали договори з «Хмельницькгазом» на технічне обслуговування. З них, близько 3 тис. клієнтів замовили технічне обслуговування внутрішніх мереж за акційною ціною – 300 грн на рік. Найбільше у червні – понад 1600 клієнтів.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за стан внутрішніх мереж та газового обладнання у помешканнях несуть їх власники. АТ «Хмельницькгаз», дбаючи про безпеку споживачів, запропонувало єдину вартість проведення техобслуговування – 300 грн на рік. Щорічне проведення комплексу технічних заходів гарантує безпечне газоспоживання. За статистикою, понад 80% викликів аварійної служби «104» – несправність мереж та витоки газу на них.

«Споживачі мають самостійно подбати про свою безпеку та виключно на добровільних засадах заключити договір на технічне обслуговування, – інформує керівник відділу з техобслуговування Сергій Смолінський. – Розуміючи усю важливість комплексу цих заходів, ми пішли назустріч споживачам та запропонували свої послуги задля безпечного використання газу за доступною ціною. Адже з 2015 року у тарифі на розподіл не передбачені кошти на проведення техобслуговування внутрішніх мереж».

Міжопалювальний період – це найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Адже регулярні технічні заходи гарантують справність та надійність експлуатації газової системи.

Для проведення ТО клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після обстеження внутрішніх газових мереж – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна одразу на місці через мобільний POS--terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.

Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, клієнт гарантовано отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

Про деталі послуги споживачі природного газу можуть дізнатися у своїх 104.ua Клієнтських просторах за місцем проживання.

АТ «Хмельницькгаз» закликає клієнтів подбати про власну безпеку і безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.