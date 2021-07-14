«Хмельницькгаз» дбає про безпеку споживачів і встановила єдину вартість на техобслуговування

«Хмельницькгаз» дбає про безпеку споживачів і встановила єдину вартість на техобслуговуванняновини компаній
«Технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 3 тис. клієнтів»
З початку року, понад 6,5 тис. домогосподарств Хмельниччини уклали договори з «Хмельницькгазом» на технічне обслуговування. З них, близько 3 тис. клієнтів замовили технічне обслуговування внутрішніх мереж за акційною ціною – 300 грн на рік. Найбільше у червні – понад 1600 клієнтів.
Згідно з чинним законодавством, відповідальність за стан внутрішніх мереж та газового обладнання у помешканнях несуть їх власники. АТ «Хмельницькгаз», дбаючи про безпеку споживачів, запропонувало єдину вартість проведення техобслуговування – 300 грн на рік. Щорічне проведення комплексу технічних заходів гарантує безпечне газоспоживання. За статистикою, понад 80% викликів аварійної служби «104» – несправність мереж та витоки газу на них.
«Споживачі мають самостійно подбати про свою безпеку та виключно на добровільних засадах заключити договір на технічне обслуговування, – інформує керівник відділу з техобслуговування Сергій Смолінський. – Розуміючи усю важливість комплексу цих заходів, ми пішли назустріч споживачам та запропонували свої послуги задля безпечного використання газу за доступною ціною. Адже з 2015 року у тарифі на розподіл не передбачені кошти на проведення техобслуговування внутрішніх мереж».
Міжопалювальний період – це найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Адже регулярні технічні заходи гарантують справність та надійність експлуатації газової системи.
Для проведення ТО клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після обстеження внутрішніх газових мереж – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна одразу на місці через мобільний POS--terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.
Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, клієнт гарантовано отримує:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,
- приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,
- огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
- перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
- усунення витоків на муфтових з’єднаннях.
Про деталі послуги споживачі природного газу можуть дізнатися у своїх 104.ua Клієнтських просторах за місцем проживання.
АТ «Хмельницькгаз» закликає клієнтів подбати про власну безпеку і безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.