Змінено правила банківських платежів: що потрібно знати українцям

Нові правила дозволять сформувати підстави для інтеграції платіжної системи України в платіжну систему Євросоюзу

На українців чекають серйозні зміни в сфері проведення банківських платежів. Новий закон також відкриває доступ до рахунків клієнтів фінансових установ.

Верховна Рада України прийняла закон «Про платіжні послуги», який адаптує законодавство нашої держави до законодавства ЄС. Нові правила дозволять сформувати підстави для інтеграції платіжної системи України в платіжну систему Євросоюзу. У зв'язку з цим українцям слід бути готовими найближчим часом до важливих змін.

По-перше, всім фінансовим операціям буде присвоєно стату платіжних послуг, на які будуть поширюватися загальні правила. Згідно з новим законом, фінансовим платіжних послуг відносяться грошові перекази, відкриття та обслуговування рахунків, зняття готівки з рахунку, переказ з картки на картку і переказ грошей без відкриття рахунку, видача кредиту і щомісячні внески по ньому, випуск електронних грошей і операції з ними.

До нефінансових платіжних послуг віднесли ініціювання платіжної операції та надання даних з рахунків клієнтів. До обмежених фінансових платіжних послуг віднесли платежі за квитки і за комунальні послуги.

Оскільки всі перераховані операції тепер будуть послугами, то за них може стягуватися плата. У законі прописано обмеження, яке не дозволяє встановлювати суму комісію за платіжну послугу вище 20% мінімальної зарплати (зараз це 1200 грн) і не більше 100% мінімальної зарплати (зараз це 6000 грн) в місяць.

По-друге, надавати платіжні послуги тепер можуть не тільки банки, але і спеціальні платіжні установи та установи з надання нефінансових послуг, а також, органи державної та місцевої влади, поштові оператори, Нацбанк. За умови, що у них буде на це ліцензія.

По-третє, платіжні карти тепер можуть випускати пошти, торгові мережі, кредитні спілки та ломбарди. У зв'язку з цим на ринку виросте конкуренція, що може привести до зниження тарифів на платіжні послуги. Однак українцям нагадали, що нові гравці на фінансовому ринку не будуть настільки надійними, як банки.

До слова, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Джерело: today.ua