Регіональна газова компанія анонсувала створення мережі освітніх центрів

Центри РГК Освітній простір вже діють у Вінниці, Дніпропетровську, Харкові та Івано-Франківську

Навчальна мережа пошириться на 16 областей країни

Регіональна газова компанія започаткувала мережу навчальних центрів РГК Освітній простір. Такі центри за єдиною концепцією навчання та розвитку персоналу будуть створені у 16 областях країни.

Враховуючи зростаючу потребу газорозподільного бізнесу у підготовці нових кадрів та розвиток корпоративних, менеджерських та професійних компетенцій співробітників, компанія започаткувала мережу навчальних центрів РГК Освітній простір.

Щороку навчальні програми, тренінги та курси з підвищення кваліфікації проходять більше п’яти тис. працівників. З розвитком РГК Освітніх просторів цей показник зросте до 60% фахівців, які працюють в компаніях під брендом РГК. Регіональна газова компанія продовжує співпрацювати з партнерськими бізнес-школами у рамках корпоративної програми Розвитку лідерства РГК із підготовки стратегічного кадрового резерву. Також для молоді діятимуть просвітницькі хаби з метою популяризації газової галузі та професійної орієнтації.

Вже відкрито чотири центри навчання та розвитку: у Вінниці, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську. Вони стануть основою для створення мережі РГК Освітні простори, яка діятиме у 16 регіонах країни.

«Основна функція РГК Освітніх просторів - розвиток корпоративних, менеджерських та професійних компетенцій. Вони мають задовольнити потреби бізнесу у посиленні навичок персоналу, у тому числі у сервісному напрямку», - каже керівник департаменту з управління персоналом Юлія Карбовська.

Працівники газорозподільних компаній у РГК Освітніх просторах набувають вищий рівень професіоналізму у роботі з обладнанням, вдосконалюють комунікативні навички, а також відпрацьовують окремі операції з технічного обслуговування мереж тощо.

Кожен РГК Освітній простір має окремий практичний клас, оснащений усім необхідним сучасним обладнанням. У тому числі шафовими газорегуляторними установками, всіма видами лічильників, зварювальними апаратами, іншим мережевим обладнанням, необхідним для навчання.

На базі РГК Освітніх просторів будуть відкриті VR-навчальні кімнати, де фахівці тренуватимуться працювати з газорегулюючим обладнанням. Для цього РГК та Sensorama Lab перевели у віртуальний простір усі вузли, деталі самого об'єкта, необхідні для роботи інструменти. У компанії вважають, що цифровізація навчання важлива для стандартизації освітніх програм РГК та покликана підвищити безпеку підготовки фахівців, які працюють з газорегулюючим обладнанням.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.

Раніше стало відомо, що проєкт РГК визнано Енергоспівтовариством найважливішим для розвитку водневої енергетики України.