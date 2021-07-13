«Вінницягаз» задля підвищення рівня безпеки встановлює нове сучасне обладнання вітчизняного виробництва

«Вінницягаз» з початку року встановив 29 нових ШГРП

Для забезпечення стабільної подачі газу та підвищення рівня безпеки, протягом першого півріччя 2021 року, «Вінницягаз» встановив 29 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП). Нове сучасне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production було встановлене на заміну застарілим та спрацьованим зразкам, які відслужили більше 25 років.

Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу 12 тисячам клієнтів компанії у Вінницькій області.

ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Забезпечує коректну та безпечну роботу газових приладів, які розраховані на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень. Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.

«Заміну обладнання компанія провела на виконання плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить 7,7 млн грн. Фінансуються такі роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому вчасна оплата послуги доставки газу – запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані», – зазначив технічний директор АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

Для модернізації газових мереж області, до кінця поточного року «Вінницягаз» планує встановити ще 27 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для майже 10 тис споживачів Вінниччини.

Загалом за 2,5 останніх роки «Вінницягаз» придбав та встановив у зоні ліцензійної діяльності 136 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production.

Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.