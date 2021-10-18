«Хмельницькгаз»: до опалювального сезону підготовлено 18 тис. км газорозподільної системи

«Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

У процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці «Хмельницькгазу» провели обстеження майже 4 тис. км мереж

Інвестиції АТ «Хмельницькгаз» у газорозподільну мережу області складають 18 млн. грн. Від початку року фахівцями компанії здійснено комплекс заходів з модернізації та редизайну зношених близько 18 тис. км газових мереж області. Наразі завершуються роботи із заміни замортизованого газорегулюючого обладнання на нове та встановлено 47 ШГРП вітчизняного виробника RGC Production.

Щороку збільшується кількість зношених газопроводів, адже будівництво газорозподільної системи області розпочалось ще у 1947 році.

«Відповідно до Плану розвитку компанії ми вже замінили 47 зношених ШГРП на сучасне газорегулююче обладнання заводу RGC Production, – інформує технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – Готуючи газові мережі до опалювального сезону, встановлено 70 відключаючих пристроїв для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу у разі екстрених випадків. На реалізацію необхідних робіт скеровуються кошти, з тарифу за розподіл газу, тож споживачі інвестують у власну безпеку».

У процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці АТ «Хмельницькгаз» провели комплексне приладове обстеження майже 4 тис. км газових мереж. Водночас, ліквідували 130 витоків газу на підземних газопроводах та вчасно провели необхідні ремонтні роботи.

План розвитку АТ «Хмельницькгаз» на 2021 рік відповідає принципам довгострокової стратегії компанії, а заходи з модернізації підвищують надійність і безпеку експлуатації газорозподільної системи області.

Тож вчасна, до 20 числа місяця оплата послуг з розподілу природного газу – найкраща наочна івестиція подолян в оновлення та безперебійне функціонування газорозподільної системи Хмельниччини.. Відтак, сплатити за розподіл газу можна зручно та безпечно, обравши сучасний доступний онлайн-сервіс та найменшу комісію через:

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.