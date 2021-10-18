Ексрадник Путіна пояснив, чим скористається РФ для тиску на Україну

Почався новий етап намагань Кремля вплинути на ситуацію в нашій країні

Росія почала новий тиск на Україну, використовуючи «газове» питання, вважає колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (США) Андрій Ілларіонов. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Ілларіонов зазначив, що обсяги газу, який закачують по ГТС із території України, щорічно скорочуються.

«Будь-хто може зазирнути і перевірити. Конкретні цифри знає і не тільки керівник «Нафтогазу», а й будь-хто, хто дивиться на цю статистику», – говорить Ілларінов.

Він стверджує, що українській владі зараз слід звернути увагу на нову хвилю тиску Кремля, який той почав останніми тижнями.

«Цього не було, скажімо, півтора або два місяці тому. Чомусь зараз ця хвиля виявляється – через публікації, газовий тиск, а також візит пані Нуланд до Москви. І по інших каналах. Іншими словами, ми бачимо новий етап тиску на Україну. І потрібно просто на це звертати увагу. Чого точно не можна робити-закривати на це очі», – сказав Ілларіонов.

Раніше Путін заявив, що з українських сховищ нібито відкачують газ, призначений для європейських компаній.

6 жовтня Путін сказав, що Росії невигідно перекачувати газ через українську ГТС, назвавши послугу транспортування занадто дорогою для РФ.

Як відомо, українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності «Північного потоку – 2», можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

Нагадаємо, також Ілларіонов пояснив, чого Путін очікує від українців.

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