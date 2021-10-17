Президент пообіцяв «нормальну» ціну газу: скільки це в цифрах

Зеленський: якби влада не втрутилася, ціна газу була б для людей 50 гривень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби український уряд не втрутився б у ситуацію зі зростанням цін на газ, то його б вартість склала 50 гривень. Однак, за словами глави держави, ціна на газ від «Нафтогазу» для людей складе вісім гривень. Про це повідомляють «Факти тижня».

«Зараз ми всі бачимо, що ціна вже дві тисячі доларів. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 гривень, а так для людей від НАК «Нафтогаз» – близько восьми гривень. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який ввели ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно», – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що опалювальний сезон – це відповідальність і центральної влади, і місцевої влади.

«Тому ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі. НАК «Нафтогаз» і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг», – додав резидент.

За його словами, на деяких представників місцевої влади лягли технічні, юридичні та політичні питання, які, на його переконання, будуть врегульовані.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, чи вистачить населенню газу.

Крім того, Зеленський розповів, що «з радістю» зробив би з Медведчуком.

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