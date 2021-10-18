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    Економіка та фінанси

    У Росії кажуть, що «Північний потік – 2» готовий: що заважає запуску

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    Російський дипломат стверджує, що газову кризу в Європі вирішить запуск нового газопроводу - У Росії кажуть, що «Північний потік – 2» готовий: що заважає запуску
    Російський дипломат стверджує, що газову кризу в Європі вирішить запуск нового газопроводу
    Фото з відкритих джерел

    Посол РФ у Англії сказав, що транзит газу через Україну не збільшуватимуть через зношеність обладнання

    Російський газопровід «Північний потік – 2» готовий до запуску, але для цього необхідний дозвіл від влади Федеративної Республіки Німеччини. Про це в інтерв'ю BBC заявив посол Росії в Великій Британії Андрій Келін.

    За словами російського дипломата, Кремль не притримує газ із політичних міркувань, але в той же час поставки газу в Європу підуть швидше і в більших обсягах, коли Німеччина дасть свою згоду на пуск «блакитного палива».

    Відповідаючи на питання журналіста, чи стане Росія збільшувати поставки газу країнам Західної Європи, якщо ФРН не погодиться на запуск проєкту, Келін заявив, що в цьому році РФ збільшила поставки свого газу через українську ГТС на 10%, але більше цього не буде.

    «Обладнання на цьому трубопроводі жодного разу не оновлювалося, тому нарощувати поставки просто фізично небезпечно», – таке пояснення прозвучало з вуст посла.

    Крім того, Келін підкреслив, що «абсолютно очевидно, що введення в експлуатацію «Північного потоку – 2» полегшить вирішення питання».

    Нагадаємо, російський газогін «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчими днями.

    Також у січні - серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

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    Теги: Росія газ Німеччина посол ГТС Північний потік-2
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    У Росії кажуть, що «Північний потік – 2» готовий: що заважає запуску