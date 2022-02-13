Речник Путіна прямо пояснив, чому Європа купує газ за високою ціною

Європа купує газ за високою ціною через відмову від довгострокових контрактів, зазначив Пєсков

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив Європі причину купівлі газу за $1,3 тис. Про це Пєсков заявив російському агентству РИА Новости.

Пєсков сказав прямо, що така ціна виникла, зокрема, через відмову від довгострокових контрактів.

Він зазначив, що питання енергопостачання більш ніж актуальне.

«Президент говорив щодо енергетичної взаємодії – що всі наші взаємодії в галузі постачання енергоресурсів мають бути максимально прозорими, виключно ринковими та на основі довгострокових контрактів. Ось те, від чого відійшли європейці, і тепер вони купують газ – я говорю грубо – не по 300, а по 1300. Актуально? Більш ніж», – сказав Пєсков.

Раніше Єврокомісія в економічному прогнозі на зиму 2022 року вказала, що ціни на газ у Європі, що досягали у 2021 році рекордних значень, впадуть лише у 2023 році.

До слова, раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.

Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.

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