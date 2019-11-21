«Хмельницькгаз» вклав майже 20 млн грн у підготовку газорозподільної системи до зими новини компаній



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Особливу увагу було приділено модернізації систем доставки газу у Віньковецькому, Полонському, Дунаєвецькому районах

Фахівці АТ «Хмельницькгаз» провели повне технічне обстеження усіх газогонів та газорегуляторних пунктів області. Це забезпечить стабільну доставку природного газу до понад 400 тис сімей та біля 3 тис. підприємств та установ Хмельниччини. Вартість цих заходів склала близько 20 млн грн.

Особливу увагу було приділено модернізації систем доставки газу у районах: Віньковецькому, Полонському, Дунаєвецькому, де встановлені відключаючі пристрої для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу, а також здійснено заміну зношених ШРП на сучасні шкафні газорозподільні пункти, що гарантуватиме стабільну подачу газу мешканцям.

Також виконана заміна понад 12 тис. побутових лічильників природного газу у споживачів та більше 2 тис комбінованих будинкових регуляторів тиску газу, що відповідають найвищим вимогам європейських стандартів.

«В умовах хронічної нестачі тарифу на розподіл наші фахівці зробили усе необхідне, щоб безперебійно доставляти газ споживачам, - говорить технічний директор компанії Дмитро Дідич. – Компанія потерпає від сезонності надходження коштів: влітку ми не маємо достатнього ресурсу для виконання робіт, через скорочення обсягів доставки газу».

АТ «Хмельницькгаз» також здійснило реконструкцію майже 6 км газопроводів, 32 газорозподільчих пунктів та замінило 57 засувок на розподільчих газопроводах, проведено роботи з реконструкції. Найближчим часом буде введено в експлуатацію ще 3 нових ШРП.

Для безперебійної роботи газорозподільної системи Хмельницької області перевірено роботу газогонів, проведена заміна застарілих шафових регуляторних пунктів на ШРП з сучасними регуляторами, а також капітальний ремонт та реконструкцію 12 станцій катодного захисту газопроводів.