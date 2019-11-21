США почали поставляти скраплений газ в Україну
В даний час судно зі скрапленим газом вже підпливає до України
Посольство США в Україні оголосило, що американська сторона почала постачання зрідженого газу українській стороні.
Про це йдеться в Facebook.
«Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути!», - починається повідомлення.
Як заявили в дипвідомстві, в даний час судно зі скрапленим газом вже підпливає до України.
У посольстві зазначили, Україна знаходиться в одному кроці від енергетичної незалежності.
«Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності», - зазначили в посольстві.
До цього стало відомо, що тристороння (США, Україна і Польща) угода була підписана з постачання природного газу 31 серпня.