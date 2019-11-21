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    Економіка та фінанси

    США почали поставляти скраплений газ в Україну

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    США почали поставляти скраплений газ в Україну

    В даний час судно зі скрапленим газом вже підпливає до України

    Посольство США в Україні оголосило, що американська сторона почала постачання зрідженого газу українській стороні.

    Про це йдеться в Facebook.

    «Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути!», - починається повідомлення.

    Як заявили в дипвідомстві, в даний час судно зі скрапленим газом вже підпливає до України.

    У посольстві зазначили, Україна знаходиться в одному кроці від енергетичної незалежності.

    «Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності», - зазначили в посольстві.

    До цього стало відомо, що тристороння (США, Україна і Польща) угода була підписана з постачання природного газу 31 серпня.

    Польща США газ посольство
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