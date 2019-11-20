Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ



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Результати конкурсу із залучення інвесторів у сферу газовидобутку були оголошені ще в липні проте до цього часу не укладено жодного договору, - журналіст

Реалізація результатів першого в Україні масштабного конкурсу із залучення інвесторів в сферу газовидобутку на умовах угод про розподіл продукції (УРП) відкладається на невизначений термін, пише в оглядовому матеріалі журналіст 112.ua.

Незважаючи на те, що результати конкурсу були оголошені ще в липні, до цих пір не тільки не укладено жодного договору, але також поки не розроблені їх умови. Крім того, одна з площадок стала предметом судового спору: подала заявку на УРП на Зіньківської площі, але не визнана за нею переможцем компанія «Укрнафтобуріння», якою володіють Ігор Коломойський, Віталій Хомутинник і Павло Фукс, домоглася в суді скасування пункту конкурсних умов, яким дозволяється участь в конкурсі новостворених юридичних структур (SPE), заснованих материнськими компаніями. Кабмін і Міністерство енергетики та навколишнього середовища вже оскаржили рішення в апеляційному суді.

Якщо в результаті судових розглядів пункт конкурсних умов все ж буде скасований, виникне небезпечний прецедент, який дозволить при бажанні переглянути рішення про переможців на інших восьми ділянках, що відсуне реалізацію УРП на невизначений термін, але головне - налякає і знизить градус інтересу до України іноземних інвесторів , які заходять в подібні проекти тільки через виділені з материнських компаній структури, кажуть 112.ua учасники ринку.

Так на початку жовтня компанія домоглася рішення Окружного адміністративного суду Києва (оприлюднено 7 жовтня), який задовольнив позов «Укрнафтобуріння» до Кабміну, Міністерства енергетики і навколишнього середовища, Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, ухваливши визнати протиправним і скасувати пункт умов конкурсу на укладення УРП на Зіньківську площадку, в якому говориться, що учасником конкурсу «може виступати юридична особа, яка спеціально створена для участі в конкурсі», заснована материнською компанією (гарантом), має досвід, технічні, фінансові та інші характеристики, які дозволяють їй забезпечити виконання зобов'язань фінансового, технічного, природоохоронного та іншого характеру в УРП.

«В умовах конкурсу чітко було прописано, що в ньому може брати участь новостворена компанія (SPE), засновники якої повинні мати досвід в сфері газовидобування. Якщо з'ясується, що переможець зайшов компанією, засновниками якої були зареєстровані в офшорах фірми, то шансів у нього на виграш немає. Але якщо зайшов компанією, яка заснована фірмою, яка має досвід, то шансів на виграш в цій справі у «Укрнафтобуріння" немає», - сказав 112.ua власник найбільшого добувача газу в Західній Україні «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький. Він уточнив, що його компанія брала участь в конкурсі УРП також з новоствореною структурою.

«Виходити на конкурси УРП зі спеціально створеною для проекту компанією (SPE) - це загальноприйнята міжнародна нафтогазова практика. Для уряду України, як партнера компанії, вона ніяких проблем не створює ні з точки зору оподаткування, ні з точки зору управління. Таким чином, компанії мінімізують ризики, оптимізують процес управління», - сказав юрист Володимир Ігнащенко. Він був секретарем Міжвідомчої комісії по виконанню гарантійних інвестиційних зобов'язань компаній і брав участь в підготовці угод з розподілу продукції на Олеській та Юзівській площадках з компаніями Chevron і Shell.

Юрист підкреслив, що інвестори працюють через SPE і в інших країнах, і заборона в Україні на подібну практику відлякає їх: «Потрібно боротися за інвестора. Якщо вони в 199 країнах так працюють, а в одній не будуть, вони ніколи сюди не прийдуть».

Скасування практики SPE - небезпечне: іноземні інвестори, які стежать за процесами в Україні, стурбовані, а дії, які лякають зовнішнього або внутрішнього інвестора, взагалі краще не робити, попереджають учасники ринку.

За їх словами, практика використання спеціально створених компаній для участі в УРП пов'язана з тим, що подібні проекти часто пов'язані з ризиком не виявити великих запасів вуглеводнів. В цьому випадку, результати роботи окремо виділеної структури не нададуть серйозного впливу на котирування акцій, кредитний рейтинг компанії: «До того ж окремо створеної під проект компанією з її окремо виділеного бюджету, набагато легше керувати».

Варто відзначити, що з SPE в конкурсі брали участь більшість компаній. «Західнадрасервіс» - ТОВ «Велл КО», Sigma Bleyzer і Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ТОВ «ГеоАльянс Партнерство» - Geo Alliance Partnership B.V., а також ДТЕК в особі Oil & Gas Overseas Trading B.V. і «Нафтогазексплуатація». SPE в Україні створювали міжнародні компанії, такі як Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Нагадаємо, 1 липня Міжвідомча комісія з організації підписання і виконання угод про розподіл продукції затвердила переможців конкурсу на розробку дев'яти нафтогазоносних площ. Переможцями наймасштабнішого в історії України конкурсу залучення інвесторів на підставі УРП було обрано сім заявок: «Укргазвидобування» - по двом лотам самостійно (Бузовський, Берестянська) і ще по двом в партнерстві з канадською Vermilion Energy (Балаклійська, Іванківська), ТОВ «Юкрейн Енерджі», за якою стоїть американська Aspect Energy (Варвинська), «Укрнафтобуріння» (Русанівська), Geo Alliance (Софіївська), ТОВ «Велл Ко» нафтодобувача «Західнадрасервіс» (Угнівська), «Ойл енд гез оверсиз трединг Бі.Ві.» і ТОВ «Нафтогазексплуатація» ДТЕК (Зіньківська). Такий, що у той час займав пост виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах (зараз глава Держгеонадр) повідомив, що з моменту укладення угоди з урядом нафтогазові компанії будуть зобов'язані протягом 5 років інвестувати понад 430 млн доларів в проведення сейсмічних робіт (зокрема 3D на площі 3700 кв. км) і пробурити 39 розвідувальних свердловин, паралельно працюючи над відновленням законсервованих об'єктів для якнайшвидшого отримання газу.