«Хмельницькгаз» з початку року безкоштовно замінив 3 тис. побутових лічильників

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

Сервісний центр «Хмельницькгазу» та представники «Хмельницькстандартметрології» щоденно повіряють близько 150 лічильників

АТ «Хмельницькгаз» спільно з державним підприємством «Хмельницькстандартметрологія» за вісім місяців 2021 року здійснили планову повірку 22 тис. побутових лічильників газу. З них – 7,5 тис. приладів обліку визнані непридатними для подальшої експлуатації. Серед причин невідповідності технічно-метрологічним вимогам: ознаки корозії корпусу, зношеність комплектуючих, закінчення термінів експлуатації, негативний влив зовнішнього середовища та температурних перепадів.

Наразі, відповідно до вимог, несправні лічильники підлягають заміні, що здійснюється АТ «Хмельницькгаз» за рахунок тарифу на розподіл газу.

«Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю за кошти АТ «Хмельницькгаз», адже входить до тарифу на розподіл, що затверджується державним регулятором НКРЕКП, – зазначив технічний директор Дмитро Дідич. – Водночас, і заміну лічильників, які не пройшли планову періодичну повірку, також здійснює газорозподільна компанію за кошти з тарифу, що не створює додаткового фінансового навантаження на споживачів».

Відтак, у поточному році на придбання та заміну індивідуальних лічильників, у тарифі для «Хмельницькгазу» НКРЕКП виділено понад 15 млн грн. Дані кошти закладено на заміну більш як 8 тис. вузлів обліку. Крім того, лічильники, які встановлюються газорозподільною компанією, – сертифіковані та відповідають усім технічним та нормативним вимогам законодавства.

Наразі сервісний центр «Хмельницькгазу» та представники «Хмельницькстандартметрології» щоденно повіряють близько 150 лічильників газу. Процес повірки є безкоштовним для клієнтів, оперативним та зручним, адже попередньо узгоджується дата та час виконання робіт.

У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. А розрахунки за спожитий газ проводяться за граничними нормами споживання.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.