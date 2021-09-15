Назустріч водню. Україна почала випробовування нового газового обладнання

У 2022 році Регіональна газова компанія має намір почати експорт обладнання власного виробництва

На водневому полігоні Регіональної газової компанії в Харківській області успішно завершилося тестування шафових газорегуляторних пунктів, розрахованих на роботу із сумішами природного газу з воднем. Як проходили випробування – розповідає «Главком».

Ще рік тому, в серпні 2020-го, Регіональна газова компанія (під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній України, які обслуговують понад 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн споживачів) приступила до випробувань з використання водню в газорозподільних мережах.

Весь цикл випробувань розрахований на період до 2025 року. РГК проводить статичні, динамічні, вогневі та лабораторні дослідження на спеціально створених водневих ділянках на навчально-тренувальних полігонах у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. І ось настав черговий етап – прийшов час протестувати шафові газорегуляторні пункти (ШГРП) на здатність працювати з газоводневими сумішами.

Щоб газові плити працювали без ексцесів, і потрібні газорегуляторні пункти (фото з вільних джерел)

Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП - зовні схожі на металеві шафи, тому так і називаються) вкрай необхідне обладнання в газорозподільних мережах. Завдання ШГРП – підтримувати на виході тиск газу в певних параметрах. Якщо мова йде про газ для побутових потреб, то тиск має бути до 0,03 атмосфери.

Репортаж з місця подій

До початку випробувань залишаються лічені хвилини (фото: glavcom.ua)

Воднева ділянка Чугуївського навчально-тренувального полігону (Харківська область) повністю готова до випробувань. Біля паркану рядком стоять п'ять новеньких різнокаліберних газорегуляторних шаф. Їх дверцята відкриті і демонструють переплетення труб, регулятори і різні датчики.

Метрів за п'ять під навісом – два балони з азотом (перед випробуваннями кожен пункт редукування необхідно продути інертним газом і тільки потім він заповнюється газоводневою сумішшю) і один балон з воднем ємністю три кубометра.

Перед подачею водню все ретельно перевіряється (фото: glavcom.ua)

У минулому році, коли РГК тільки почала статичні випробування водневої суміші на полігоні в Житомирській області, використовувався водень з балонів. Голова експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський запевняв тоді «Главком», що в подальшому в випробуваннях буде використовуватися зелений водень: «Ми працюємо над цим – вже розглядаємо варіанти забезпечення полігонів електролізерами відповідної потужності», – повідомив «Главком» заступник керівника водневих проектів РГК Ігор Гоцик.

Починаються власне випробування. Інертним азотом продувається вся система – газорегуляторні шафи підключені послідовно. Потім запускається суміш природного газу з вмістом водню 20%. Більше, власне, і не потрібно: попередні дослідження РГК показали, що наша газова система в нинішньому стані (середній вік газопроводів та обладнання 40-50 років), більшу концентрацію водню не витримають.

У ході експерименту перевіряється герметичність всієї системи і робота запобіжно-запірних клапанів: ШГРП повинні автоматично вимикатися при аварійному підвищенні і зниженні вихідного тиску понад допустимих значень.

«На вході йде тиск 2,4 атмосфери, на виході має бути 0,03 атмосфери. Якщо відразу буде витік газової суміші більше 4%, спрацює система безпеки та сигнал. Якщо все гаразд, то ми закриємо шафи та перевіримо їх через дванадцять годин», - розповідає «Главкому» Дмитро Олійник.

Випробування пройшли успішно. Нові ШГРП показали свою надійність при роботі з сумішшю з вмістом водню 20%.

Розмір значення не має

П'ять газорегуляторних шаф, які беруть участь у випробуваннях на харківському водневому полігоні – найбільш поширені типи ШГРП в Україні. Їх пропускна здатність – від 50 до 350 кубометрів на годину. Таке обладнання зазвичай використовується для регулювання газу для побутових і невеликих промислових споживачів. Для розуміння: сучасна газова плита на годину в середньому споживає 1 кубометр газу, газовий котел – стільки ж. Тобто компактна ШГРП може одночасно забезпечити стабільне газопостачання невеликого села або котеджного містечка із 175 будинків.

Необхідно підкреслити, що все газорегуляторне обладнання, яке бере участь в водневих випробуваннях, РГК виробила самостійно – цим безпосередньо займається виробничий підрозділ RGC Production. У компанії два заводи – у Львові та Дніпропетровську, до кінця року з'явиться ще підприємство у Вінниці.

З 2019 року RGC Production виробила вже більше чотирьох тисяч газорегуляторних пунктів. І це обладнання необхідне не лише вітчизняним газовикам. Зараз продукцією продукцією від РГК цікавляться, зокрема, Австрія, Німеччина, Польща і Румунія.

На прохання «Головкома» назвати вартість ШГРП, від найменшого до найбільшого, керівник RGC Production Олександр Волович відповів, що немає прямої залежності ціни від розміру шафи. На ціну вливає комплектація ШГРП- наприклад, в шафовій середніх розмірів обладнання та труби усередині можуть бути максимально ущільнені, і забезпечувати максимальну пропускну здатність.

Олександр Волович дає гарантію газорегуляторних шафам 20 років мінімум (фото: e-b.com.ua)

«А так ціни – від 35 тис грн, це у яких пропускна здатність 50 кубів. Хочу відзначити, що якість нашої продукції помітно вище, ніж у конкурентів. Ось бачите заклепки? Ми спочатку метал фарбуємо, а потім збираємо шафу. Інші спочатку шафу зварюють, а потім фарбують, в результаті вона схильна до корозії. А у нас гарантія – 20 років», – розповідає керівник RGC Production.

Треба відзначити, що на підприємствах RGC Production є власне конструкторське бюро –тобто, це повністю замкнутий цикл виробництва. На відміну навіть від заводів в Європі або США, де все обладнання робиться на різних підприємствах, а потім збирається.

«Єдине, що ми поки купуємо – це регулятори. Вони італійські, від компанії Pietro Fiorentini та сертифіковані на роботу із воднем. Але вже за три роки, максимум до 2025 року, ми самостійно виробляти регулятори. Щодо інших планів, то у грудні візьмемо участь на міжнародній виставці Enlit Europe в Італії. А вже в наступному році маємо намір почати експорт наших ШГРП», – говорить Олександр Волович.

«Серце» газорегуляторних шаф від РГК – поки що італійське (фото: glavcom.ua)

До речі, газорегуляторні шафи, які взяли участь у водневих випробуваннях, на момент написання матеріалу вже знайшли постійну «прописку» в різних газових господарствах. Зокрема, найдорожчий і потужний ШГРП (на фото) відправився в село Коробочкине – це від Чугуєва кілометрів десять.

А інші газорегуляторні шафи компанії RGC Production в даний час проходять випробування на ще чотирьох водневих полігонах РГК. Програма тестування завершитися 22 вересня.

Андрій Кузьмін, «Главком»