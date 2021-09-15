Зеркаль пояснила, чому анонсований запуск «Північного потоку – 2» це фейк

Початок роботи «Північного потоку – 2» без дозволів призведе до застосування санкцій до нього, наголосила Олена Зеркаль

Олена Зеркаль підкреслила, що запуск «Північного потоку – 2» неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора

Радниця міністра енергетики України та ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що заяви Росії про терміни запуску газопроводу «Північний потік – 2» є далекими від реальності. Про це вона написала у своєму блозі.

Так, Зеркаль нагадала про плани «Газпрому» розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня першою ниткою, а з грудня – обома.

«Це версія, яка дуже подобається російським можновладцям та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само, як і позиція «Газпрому», який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, попри рішення німецького регулятора та суду», – зазначила Зеркаль.

Вона підкреслила, що запуск «Північного потоку – 2» неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи, і «усі спекуляції на кшталт «запустимо уже» не мають ніякого сенсу».

Зеркаль зазначила, що починаючи з 8 вересня у німецького регулятора (BnetzA) є чотири місяці для розгляду заявки та підготовки звіту, тобто кінцевий термін – 8 січня 2022 року. Далі регулятор передає звіт Єврокомісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи «Північного потоку – 2» без дозволів призведе до застосування санкцій до нього, наголосила Зеркаль.

Також «Північний потік – 2» повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію, тривалість цього етапу – до трьох місяців.

«Правда є ще одне «технічне» питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме «Північний потік – 2» і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу – від одного місяця до одного року», – додала Зеркаль.

Вона підкреслила, що «як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені».

Радниця міністра енергетики України також повідомила, що 14 вересня зустрілась з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, який запевнив, що газопровід не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, Офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».