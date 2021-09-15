Новий рекорд. Ціна на газ в Європі перевищила $840

Ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії

Ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла $842,5 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі досягла позначки в $842 за тисячу кубометрів. Біржова ціна газу знову побила історичний рекорд. Це випливає із даних сесії лондонської біржі ICE.

Згідно з даними біржі, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла $842,5 за тисячу кубометрів або €68,995 за мегават-годину (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Як відомо, запаси газу в Європі та США досягли критичного рівня.

У ході торгів 14 вересня вартість палива зросла майже на 7% у порівнянні з максимумом попереднього дня, перевищивши $800 за тисячу кубометрів. У свою чергу експерти відзначають, що дане зростання викликане біржовими спекуляціями та є нічим іншим як біржовою бульбашкою.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

Також повідомлялося, що ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

До слова, Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі.

Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

10 вересня голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.