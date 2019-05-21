«Хмельницькгаз збут» пропонує клієнтам укласти договори на реструктуризацію боргів



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Договір реструктуризації можна буде оформити в залежності від платоспроможності клієнта на строк від кількох місяців до півроку

Заборгованість побутових споживачів Хмельницької області за використаний природний газ на 1 травня склала 610 млн грн, що у два рази більше, аніж торік. З них – 285 млн грн боргують отримувачі державної допомоги – субсидій.

Відтак, ТОВ «Хмельницькгаз Збут» пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожитий у поточному опалювальному періоді газ, укласти договір реструктуризації боргу. Адже оплата частинами дозволить громадянам розрахуватися за спожитий газ та уникнути відключення від газопостачання.

«Ми пропонуємо нашим клієнтам, зокрема і субсидіантам, укласти договори на погашення боргів, - інформує директор газопостачальної компанії Андрій Левицький. – Адже сповна розуміємо, що ситуацію з боргами спричинило здорожчання газу, значне зменшення числа субсидіантів та подекуди використання державної допомоги на газ не за призначенням».

Можливість оформити договір реструктуризації – це пропозиція взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та ТОВ «Хмельницькгаз збут», що дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Окрім того, після ліквідації боргів споживачі зможуть звертатися в управління соцзахисту для оформлення державної допомоги.

Наразі договір реструктуризації можна буде оформити в залежності від платоспроможності клієнта на строк від кількох місяців до півроку. Однак, не всі категорії боржників зможуть оформити договір реструктуризації. Відтак, це споживачі, котрим уже припинено газопостачання або справа щодо стягнення боргу передана до суду чи виконавчої служби.

Для укладання договору реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ «Хмельницькгаз збут» за місцем проживання. Споживач повинен надати такі документи: паспорт власника (або особи, яка уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.