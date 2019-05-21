«Нафтогаз» п’ять років наполегливо знищує газорозподільну галузь. Екстрена заява Регіональної газової компанії



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За даними РГК, за останні п’яти років газорозподільним компаніям умисно спричинено збитки на загальну суму близько 40 млрд грн

Регіональна газова компанія оприлюднила заяву щодо тиску влади та державного монополіста НАК «Нафтогаз України» на приватні газорозподільні компанії з метою доведення їх до банкрутства і подальшого укріплення монополії «Нафтогазу».

За даними РГК, за останні п’яти років газорозподільним компаніям умисно спричинено збитки на загальну суму близько 40 млрд грн. Збитки утворені штучно, спільно і завдяки взаємодії держаної монополії із керівництвом органів виконавчої влади найвищої ланки і в інтересах лише НАК «Нафтогаз України».

Далі – текст заяви.

Як влада і «Нафтогаз» п’ять років наполегливо знищують газорозподільну галузь

Вже п’ять років влада та державний газовий монополіст НАК «Нафтогаз України» послідовно витискають приватні компанії із газорозподілу за допомогою тактики «випаленої землі». Їх доводять до банкрутства, використовують не лише економічні, а й політичні інструменти: упереджені та незаконні урядові рішення, дискримінаційну тарифну політику та корупційні схеми для створення штучних боргів.

Такі зловмисні дії загнали всі без винятку газорозподільні компанії в глибоку яму економічної неспроможності – накопичені збитки сягнули 40 млрд грн.

Галузь переживає катастрофічний відтік кадрів через заморожену державою зарплату, яка вдвічі нижча ніж в будь-яких інших секторах енергетики. Починаючі із 2014 року газорозподільна галузь втратила третину із 70 тис фахівців.

Захоплення контролю над розподілом газу забезпечить подальше існування Нафтогазу

Нафтогаз який був створений для посередницьких операцій з російським газом, останні 4 роки втрачає своє значення і монопольну силу.

В цьому році Нафтогаз неминуче втратить своє головне фінансове джерело – дохід від транзиту газу. Це станеться або через анбандлінг, або через скорочення самого транзиту.

Приватні постачальники газу (трейдери) вже відібрали у державної монополії значну частку на ринку комерційних поставок газу: доля Нафтогазу тут скоротилась із 84% у 2014 році до 12% у 2018 року.

На ринку газу для побутових споживачів Нафтогаз утримує 100% як оптовий постачальник ресурсу. Тут найбільший обсяг споживання газу в Україні - 16 млрд куб.м щорічно.

Щоб зберегти сенс свого існування, Нафтогазу конче необхідно не лише зберегти, але й встановити повний монопольний контроль над цим сектором, усунувши конкурентів. Тому він так відчайдушно намагається знищити приватних постачальників газу в секторі ПСО і довести до банкрутства приватні газорозподільні компанії (Операторів ГРМ).

Навіть в корпоративній стратегії Нафтогаз України «Доступна енергія» зазначено: «підготуватись до виконання ролі оператора ГРМ» та «розробити план дій для забезпечення трансформації сектору, взявши контроль над операторами ГРМ».

Збиткові тарифи для Операторів ГРМ – створення «випаленої землі» для приватних компаній

Діючий тариф на розподіл газу незмінний з 2015 року і на сьогоднішній день він вже в 2,5 рази менше мінімально необхідного для беззбиткової діяльності Операторів ГРМ. Це сталось тому, що НКРЕКП знаходиться під впливом влади і не виконує свої прямі обов’язки щодо справедливого, недискримінаційного і неупередженого регулювання в галузі.

Наразі тариф на розподіл складає 0,56 грн за куб.м, а для беззбиткової роботи його рівень має бути 1,3 грн за куб.м. Це безпрецедентно низький рівень, якого катастрофічно недостатньо для підтримки безпечної роботи газорозподільних мереж. Зазначимо, що в структурі ціни частка розподілу складає менше 8%, в той час як за європейськими стандартами вона повинна бути на рівні 25-30% від ціни на газ.

Цілеспрямована дискримінаційна тарифна політика НКРЕКП призвела до того, що оператори ГРМ за п’ять років отримали збитки на суму12,9 млрд грн.

Занижені норми споживання газу – протиправний і зухвалий механізм тиску на операторів ГРМ

Фактичне середнє споживання газу споживачем без лічильника складає 6,6 куб м. Проте Кабмін встановлює норми в два рази нижчі. Це веде до збитків газорозподільних компаній: газ спожито, але за нього не заплачено.

За п’ять років уряд змінював норми споживання газу вісім разів. Останні дві зміни були зроблені впродовж трьох тижнів та ще на символічно-умовні 0,01 куб. м кожного разу – фактично, всі норми уряду взяті зі стелі. Суди вже двічі відміняли рішення Кабміну, як протизаконні та необґрунтовані з моменту прийняття. Але уряд продовжує зухвало порушувати процедури, демонстративно занижуючи норми.

Результат серійних махінацій з нормами газу – збитки операторів ГРМ склали 7,9 млрд грн.

Заборона операторам ГРМ на приведення газу до стандартних умов

Наступна схема для створення штучної заборгованості газорозподільних компаній – це заборона операторам ГРМ обліковувати газ, спожитий населенням, із приведенням до стандартних умов. Цю заборону ввела НКРЕКП, наклавши табу на давно відомі закони фізики: лише операторам ГРМ не можна враховувати температурні коливання, які впливають на фактичні обсяги спожитого газу. Нафтогазу – можна, на нього заборона на приведення газу до стандартних умов не розповсюджується.

До 2016 року температурні коливання обсягів газу для населення враховувались в тарифах операторів ГРМ. Наразі, ці витрати виключені із тарифів згідно Закону «Про ринок природного газу», який був прийнятий в 2015 році і Кодексу РМ, який вступив в силу в 2016 році. З того часу оператори ГРМ враховують температурні коливання при розрахунку обсягів спожитого населенням газу. Але через заборону влади виставляти ці обсяги газу до сплати споживачам, у галузі виникли і накопичились штучні борги. Коли ж споживачі отримали рахунки, в яких обсяг газу враховує його фізичні властивості, Нафтогаз за підтримки влади почав кампанію цькування, а НКРЕКП провела замовні «перевірки» та наклала на операторів ГРМ штрафи.

В результаті газорозподільні компанії зазнали втрат на 6,4 млрд грн. В свою чергу, Нафтогаз враховує цю суму як несплату за поставлений газ, адже він передає для населення газ приведений до стандартних умов.

Маніпуляції з обліком газу: Нафтогаз разом із дочірньою компанією створюють штучні борги у операторів ГРМ

Нафтогаз за допомогою дочірньої компанії Укртрансгаз реалізує корупційну схему з обліком газу для банкрутства та витіснення з ринку приватних операторів ГРМ.

Укртрансгаз як оператор газотранспортної системи фіксує фактичний відбір об‘ємів газу із системи за конкретними учасниками ринку. Для викривлення такого обліку Нафтогаз використовує свій вплив на Укртрансгаз: тому газ, який споживають, але не сплачують підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), Укртрансгаз оформляє як несанкціонований відбір газу Операторами ГРМ. Таким чином, борги фінансово неспроможних ТКЕ штучно перекидаються на операторів ГРМ. На додачу ці борги ще збільшуються - за рахунок штрафних санкцій, за начебто несанкціонований відбір газу.

В результаті, операторам ГРМ таким чином були приписані фіктивні борги на суму понад 12,8 млрд грн.

Безпідставність таких дій групи Нафтогаз Оператори ГРМ доводять в судовому порядку.