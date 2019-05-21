  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов із СІЗО

    • Розсилка
    За&nbsp;Юрія Аллерова внесли заставу&nbsp; - Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов із СІЗО
    За Юрія Аллерова внесли заставу 
    Фото: Громадське

    Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн

    Колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.

    Про це повідомив заступник керівника САП Максим Грищук.

    «Учора Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн. Хто вніс - не знаємо», - сказав він.

    Читайте також

    Грищук додав, що екс-командувач Нацгвардії має зобов'язання здати закордонний паспорт і з'являтися до слідчого за першою вимогою.

    Як повідомлялося, екс-командувача Національної гвардії, гендиректора компанії-забудовника та оцінювача підозрюють у причетності до заволодіння майна Головного управління Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн. Їх затримали 14 травня.

    Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

    Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей, стверджують в НАБУ.

     

    Читайте також
    НАБУ корупція в Україні СІЗО Нацгвардія паспорт САП розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ