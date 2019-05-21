Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов із СІЗО
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Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн
Колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.
Про це повідомив заступник керівника САП Максим Грищук.
«Учора Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн. Хто вніс - не знаємо», - сказав він.
Грищук додав, що екс-командувач Нацгвардії має зобов'язання здати закордонний паспорт і з'являтися до слідчого за першою вимогою.
Як повідомлялося, екс-командувача Національної гвардії, гендиректора компанії-забудовника та оцінювача підозрюють у причетності до заволодіння майна Головного управління Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн. Їх затримали 14 травня.
Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей, стверджують в НАБУ.