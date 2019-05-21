Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов із СІЗО



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За Юрія Аллерова внесли заставу Фото: Громадське

Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн

Колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.

Про це повідомив заступник керівника САП Максим Грищук.

«Учора Аллеров вийшов під заставу у 4,8 млн грн. Хто вніс - не знаємо», - сказав він.

Грищук додав, що екс-командувач Нацгвардії має зобов'язання здати закордонний паспорт і з'являтися до слідчого за першою вимогою.

Як повідомлялося, екс-командувача Національної гвардії, гендиректора компанії-забудовника та оцінювача підозрюють у причетності до заволодіння майна Головного управління Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн. Їх затримали 14 травня.